على الطريق الزراعي .. مصرع 3 أشخاص بينهم طفل وإصابة 2 في حادث تصادم بجنوب الأقصر

لقى 3 أشخاص مصرعهم، بينهم طفل، وأصيب شخصان آخران في حادث تصادم وقع بين سيارة ودراجة نارية بالطريق الزراعي الشرقي في منطقة نجع أبو سعيد التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر.

وعلى الفور، تحركت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، فيما دفع مرفق الإسعاف بـ4 سيارات مُجهّزة للتعامل مع تداعيات الواقعة، ونقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وشهد مستشفى طيبة التخصصي استقبال المصابين، حيث خضعا للفحوصات والتدخلات الطبية العاجلة، في الوقت الذي تم فيه نقل جثامين المتوفين والتعامل معها وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، مع وضعها تحت تصرف جهات التحقيق تمهيدا لاستخراج تصاريح الدفن.

وكشفت المعاينة الأولية عن وقوع التصادم بين السيارة والدراجة النارية على الطريق الزراعي الشرقي، ما أدى إلى وقوع الوفيات والإصابات، إلى جانب حدوث تلفيات بالمركبتين وتأثر حركة السير بالطريق عقب الحادث.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على الأسباب التي أدت إلى وقوع التصادم، من خلال المعاينات وسماع أقوال شهود العيان، بالتزامن مع رفع آثار الحادث من الطريق وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.