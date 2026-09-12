حافظ الأقصر يوجه بإعادة تخطيط محور الـ25 مع الحفاظ على الأشجار

أجرى المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، جولة تفقدية بعدد من أحياء مدينة الأقصر؛ لمتابعة مستوى الخدمات والأعمال الجارية، والوقوف على احتياجات المناطق المختلفة، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية والمظهر الحضاري للمدينة.

وخلال تفقده شارع محور الـ25 الجديد بمنطقة شرق السكة بجوار سور السكك الحديدية، وجه محافظ الأقصر بإعادة تخطيط الشارع بما يحقق الاستفادة المثلى من المساحات المتاحة، مع التأكيد على عدم إزالة الجزيرة الوسطى أو أي من الأشجار القائمة، والحفاظ على المساحات الخضراء.

كما وجه محافظ الأقصر بمراعاة حرم الطريق والعمارات السكنية المحيطة بالشارع عند تنفيذ أعمال التخطيط، مع دراسة إنشاء أماكن مخصصة لانتظار السيارات أسفل العمارات السكنية، بما يسهم في تنظيم حركة السيارات والقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي، مع التأكيد على عدم التسبب في أي تضييق على الطريق أو التأثير على حركة المرور.

وشدد محافظ الأقصر على ضرورة إعداد تصور متكامل لأعمال إعادة التخطيط بما يراعي الطبيعة العمرانية للمنطقة، ويحافظ على الأشجار والعناصر القائمة، ويحقق الاستخدام الأمثل للطريق والمساحات المحيطة به.

جاء ذلك بحضور اللواء الدكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، والمهندسة إلهام شيباني، مدير مديريتي الطرق والنقل والإسكان بالأقصر، وحاتم جابر، سكرتير مدينة الأقصر، والمهندس ماجد جميل، مدير الإدارة الهندسية بمدينة الأقصر.

