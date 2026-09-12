إيران: أمن مضيق هرمز مرهون بوقف التحركات الأمريكية والحصار البحري

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن عودة الأمن والاستقرار إلى مضيق هرمز مرهونة بوقف ما وصفته بالتحركات الأمريكية المزعزعة للأمن، إلى جانب إنهاء الحصار البحري المفروض على إيران.

وقالت الخارجية الإيرانية إن طهران ستعرض- خلال اجتماع الدول المطلة على الخليج- نتائج المفاوضات التي أجرتها مع سلطنة عمان بشأن مسارات العبور في مضيق هرمز، موضحة أن التفاهم مع مسقط بشأن ممرات العبور لا يعني بالضرورة أن المضيق أصبح آمنًا بشكل كامل أمام حركة الملاحة.

وشددت الوزارة على أنه طالما استمر ما وصفته بالحصار والحرب الاقتصادية الأمريكية؛ فلا يمكن اعتبار مضيق هرمز آمنًا للملاحة، مؤكدة أن إنهاء التوترات البحرية يتطلب وقف الإجراءات الأمريكية التي تعتبرها طهران مصدرًا لزعزعة الاستقرار.

وفي الملف النووي، جددت الخارجية الإيرانية التأكيد على أن البرنامج النووي لبلادها سلمي، متهمة تقارير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها «خاطئة»، وأنها استُخدمت لتبرير ما وصفته بالعدوان على إيران.