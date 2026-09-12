قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل محاكمة 5 متهمين في قضية خلية أطفيح لـ29 سبتمبر
ثابت دون تغيير..سعر الذهب بعد ساعات من التداول الآن
4 عوامل تحسم تحديد أسعار البنزين والسولار.. وزير البترول الأسبق يكشفها
مجلس النواب الأمريكي يبحث حزمة عقوبات جديدة على روسيا.. الاثنين المقبل
تقليل الاغتراب 2026.. القواعد والخطوات والرابط الرسمي للتقديم
لـ 21 نوفمبر.. تأجيل محاكمة 8 متهمين بالانضمام لتنظيم القاعدة
تأجيل محاكمة 117 متهمًا في «قضية الخلية الإعلامية» لـ22 نوفمبر
لماذا نهى الإسلام عن قطع الأشجار؟.. الأزهر يكشف السبب
الخارجية الإيرانية: سنعرض نتائج مفاوضات عبور هرمز.. وبرنامجنا النووي سلمي
مدبولي: كفر الشيخ أنهت جميع مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة وبدأت في الثانية
الرئيس السيسي يجدد تقدير مصر لجهود «جوتيريش» ويؤكد دعم إصلاح الأمم المتحدة
العراق: العثور على منصات لإطلاق مسيّرات قرب الحدود مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: برلمانية: مشاركة مصر في بريكس تعزز فرصها في صياغة النظام الاقتصادي العالمي

النائبة سچى عمرو هندي
النائبة سچى عمرو هندي
محمد الشعراوي

أكدت النائبة سچى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة رؤساء دول وحكومات تجمع بريكس بالعاصمة الهندية نيودلهي، تعكس الحضور المتزايد لمصر داخل أحد أهم الأطر الدولية التي تضم اقتصادات ودولًا رئيسية في الجنوب العالمي، وتؤكد حرص الدولة المصرية على المشاركة الفاعلة في صياغة رؤى جديدة للتعاون الاقتصادي والتنموي الدولي.

وقالت سچى عمرو هندي، في تصريحات لها اليوم، إن كلمة الرئيس السيسي أمام قادة دول بريكس حملت رؤية مصرية واضحة تجاه التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الأزمات المتشابكة التي أثرت على الأمن والطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد، مشيرة إلى أن طرح مصر لهذه القضايا داخل تجمع يضم قوى اقتصادية وسياسية مؤثرة يعكس إدراكًا لأهمية العمل متعدد الأطراف في مواجهة تداعيات لم تعد دولة بمفردها قادرة على التعامل معها.

وأوضحت أن أهمية مشاركة مصر في بريكس لا تقتصر على البعد السياسي، وإنما تمتد بصورة مباشرة إلى الملفات الاقتصادية والتنموية، خاصة مع تأكيد الرئيس السيسي ضرورة تنفيذ مشروعات وبرامج عملية تدعم أهداف التنمية المستدامة، وتنويع مصادر النمو، وتعزيز الإنتاجية، وتقليص الفجوات التنموية والتكنولوجية بين الدول.
 

رؤية الرئيس بشأن إصلاح الهيكل المالي الدولي 

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن رؤية الرئيس بشأن إصلاح الهيكل المالي الدولي وتطوير أدوات تمويل مبتكرة وميسرة، إلى جانب تعزيز دور بنك التنمية الجديد، تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للدول النامية التي تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع أعباء الديون وضيق الحيز المالي، مؤكدة أن مصر لديها مصلحة مباشرة في الدفع نحو نظام مالي دولي أكثر عدالة وقدرة على تمويل مشروعات التنمية الحقيقية.

وأكدت سچى عمرو هندي أن طرح ملفات الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة خلال القمة يعكس اتساع الرؤية المصرية تجاه التحديات التنموية، خاصة أن هذه الملفات أصبحت مترابطة بصورة غير مسبوقة، وأن أي اضطراب في أحدها ينعكس سريعًا على الاقتصاد وحياة المواطنين وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

ولفتت إلى أهمية ما تضمنته كلمة الرئيس السيسي بشأن مواصلة مصر العمل على تطوير مركز للحبوب واللوجستيات، معتبرة أن هذا التوجه يتجاوز كونه مشروعًا اقتصاديًا، ليشكل جزءًا من رؤية أوسع لتعزيز الأمن الغذائي ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وقدراتها في الربط بين الأسواق.

وأضافت أن تأكيد الرئيس أهمية الحفاظ على استقرار وحرية الملاحة الدولية يعكس المكانة الاستراتيجية لمصر في حركة التجارة العالمية، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة وتؤثر على حركة التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، مشيرة إلى أن استقرار الممرات البحرية يمثل مصلحة مصرية ودولية مشتركة.

وأكدت سچى عمرو هندي أن مصر تمتلك فرصة مهمة داخل تجمع بريكس لتعزيز شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية مع الدول الأعضاء، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة في مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والتحول الرقمي والبنية التحتية.

وأشارت إلى أن موقع مصر الاستراتيجي يمنحها ميزة إضافية داخل التجمع، خاصة مع تأكيد الرئيس السيسي قدرة مصر على دعم التجارة والاستثمار والربط بين أفريقيا وأوروبا وآسيا، وهو ما يمكن أن يجعل منها نقطة ارتكاز مهمة للمشروعات وسلاسل الإمداد التي تربط أسواق هذه القارات.

وشددت النائبة على أن تطلع مصر إلى تولي رئاسة تجمع بريكس في المستقبل القريب يعكس ثقة الدولة في قدرتها على الإسهام بفاعلية في تطوير أجندة التجمع، كما يعكس ما تمتلكه من مقومات سياسية واقتصادية وجغرافية تؤهلها للقيام بدور أكبر في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي.

وأكدت سچى عمرو هندي أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة المشاركة المصرية في بريكس إلى نتائج ملموسة تنعكس على الاقتصاد والمواطن، من خلال جذب استثمارات جديدة، وزيادة الصادرات، وتوطين الصناعة والتكنولوجيا، والاستفادة من أدوات التمويل المتاحة، فضلًا عن بناء شراكات عملية مع الدول الأعضاء في قطاعات تمثل أولوية للاقتصاد المصري.

واختتمت النائبة بالتأكيد على أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة بريكس تؤكد أن مصر لا تتعامل مع التجمع باعتباره إطارًا سياسيًا أو اقتصاديًا فقط، وإنما تنظر إليه كمنصة لبناء شراكات جديدة وإعادة تشكيل مسارات التعاون الدولي بصورة أكثر توازنًا، بما يخدم مصالح الدول النامية، ويفتح أمام مصر فرصًا أوسع للتنمية والاستثمار، ويعزز مكانتها كمحور إقليمي يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.

النائبة سچى عمرو هندي مجلس النواب البرلمان بريكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن

عموتة

مدافع تاريخي.. وائل جمعة يتدخل في تدريبات الأهلي.. وعموتة يدعم نصائحه

ريهام سعيد

بعد واقعة ريهام سعيد.. رقم في تحليل السكر لا يجب تجاهله.. استشاري: 4 عوامل تزيد من احتمالات تطور الحالة

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

منصف بقرار

مفاجأة.. منصف بقرار يطلب تغيير مركزه مع الأهلي بسبب عدم وصول الكرة

بدء الدراسة في المدارس

الجرس ضرب.. بدء الدراسة اليوم في مدارس 12 محافظة

عداد الكهرباء

احذر الشحنة المعلقة .. اشحن عداد الكهرباء بالموبايل بهذه الخطوات

فاتورة الكهرباء

قبل دخول الشتاء..7 أخطاء منزلية بتزود فاتورة الكهرباء.. كيف تدفع أقل؟

ترشيحاتنا

حمزة عبد الكريم

رسمياً.. برشلونة يُجدد عقد المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم حتى 2030 وبشرط جزائي ضخم

بيزيرا

خوان بيزيرا يصل مطار القاهرة تمهيدًا لحسم مستقبله مع الزمالك

بيراميدز

منافس بيراميدز .. المريخ بطل جنوب السودان يتأهل على حساب هيجان الصومالي

بالصور

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية

إطلالة جذابة.. دانا حمدان تستعرض جمالها

دانا حمدان
دانا حمدان
دانا حمدان

فيديو

ملك ريان

عيار 21 وصل لكام؟ .. تفاصيل سعر الذهب اليوم

ملك ريان

تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد