الخارجية الإيرانية: سنعرض نتائج مفاوضات عبور هرمز.. وبرنامجنا النووي سلمي

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران ستعرض- خلال اجتماع الدول المطلة على الخليج- نتائج مفاوضاتها مع سلطنة عُمان بشأن مسارات عبور مضيق هرمز؛ وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

مسارات العبور في المضيق

وقالت الخارجية الإيرانية إن الاجتماع سيشهد استعراض آخر التطورات المتعلقة بمسارات العبور في المضيق، في ظل استمرار الاهتمام الإقليمي والدولي بأمن الملاحة في منطقة الخليج.

وفي سياق آخر، جددت الخارجية الإيرانية التأكيد على أن برنامج بلادها النووي سلمي، معتبرة أن التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الملف النووي الإيراني غير صحيحة، وأنها استُخدمت لتبرير الحرب على إيران.

الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي

وشددت طهران على تمسكها بموقفها بشأن الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي، في وقت يتواصل فيه الجدل الدولي حول الملف النووي الإيراني والتطورات الأمنية في المنطقة.