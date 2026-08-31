الخارجية الإيرانية: الرد على أمريكا مستمر وأي عدوان سيواجه بحسم

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الهجوم الأمريكي على أجزاء من جزيرة لارك يمثل انتهاكًا لسيادة البلاد وسلامة أراضيها.

وقالت الوزارة إن القوات المسلحة الإيرانية ردت باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الأردن، معتبرة أنها كانت منطلقًا للهجمات الأمريكية على إيران، ووصفت الضربات بأنها «دفاعية ساحقة».

وحذرت طهران من أن قواتها سترد بحزم وبشكل مناسب على أي عدوان عسكري جديد، محملة الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية تدهور أمن الملاحة في المنطقة.

كما أكدت الخارجية الإيرانية أن تبعات العقوبات والحصار والحرب الاقتصادية المفروضة على إيران ستتحملها واشنطن وكل من يتعاون معها.