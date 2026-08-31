مايكروسوفت تقر بوجود عطل في مؤشر الفأرة بعد تحديث ويندوز 11 الأخير

أقرّت شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) الأمريكية رسمياً بتلقيها بلاغات حول وجود خلل برمجي يعطل تخصيصات مؤشر الفأرة ويغير حجمه ولونه في نظام التشغيل "ويندوز 11" (Windows 11) عقب تثبيت التحديث الاختياري لشهر أغسطس "KB5120998"، مؤكدة بدء تحقيقاتها لمعالجة المشكلة، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع Windows Latest التقني المتخصص.

تفاصيل تحديث KB5120998 والميزات الجديدة في ويندوز 11

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب مايانك بارمار، أن التحديث الاختياري "KB5120998" طُرح للمستخدمين يوم الخميس 27 أغسطس ليرفع رقم بناء النظام إلى "26200.9278" للإصدار 25H2 ورقم "26100.9278" للإصدار 24H2.

وجلب التحديث حزمة من الميزات الرئيسية التي انتظرها المستخدمون طويلاً؛ مثل إمكانية تحريك وتغيير موضع شريط المهام (Taskbar)، وتغيير حجم قائمة "ابدأ" (Start Menu)، وتجريد مربع بحث ويندوز من الإعلانات وخدمات محرك "بينج"، إلى جانب تحسينات استقرار لوحة اللمس (Touchpad).

مظاهر الخلل في مؤشر الفأرة واختفاء الخلفيات

أشار المصدر إلى أن تثبيت التحديث تسبب فوراً في مشكلات مفاجئة للمستخدمين؛ حيث يختفي مؤشر الفأرة تماماً من الشاشة أو يتحول إلى حجم عملاق غير طبيعي أو حجم متناهي الصغر، فضلاً عن إعادة تعيين ألوانه وحركاته التفاعلية وإلغاء السمات المخصصة والعودة للإعدادات الافتراضية مع تعذر حفظ أي تعديلات جديدة.

كما رصد التقرير عطلاً إضافياً يتسبب في تحول خلفيات سطح المكتب إلى شاشة سوداء متكررة بعد كل إعادة تشغيل للجهاز، إلى جانب ظهور نصوص ضبابية في بعض الخطوط.

اعتراف مايكروسوفت الرسمي وبدء التحقيقات التقنية

واوضح تقرير موقع Windows Latest أن مايكروسوفت عدلت ملاحظات الإصدار الرسمية لتؤكد المشكلة، حيث ذكرت: "تلقت مايكروسوفت تقارير تفيد بتغيير إعدادات تخصيص مؤشر الفأرة أو ارتدادها إلى إعدادات قياسية محددة، ويحدث هذا عقب تثبيت تحديثات ويندوز الصادرة في 27 أغسطس 2026 (KB5120998) والإصدارات الأحدث"، مشيرة إلى أنها تبحث في الأسباب الجذرية للخلل تمهيداً لإطلاق إصلاح عاجل قبل دمج التغييرات في تحديثات "Patch Tuesday" الإلزامية الشهر المقبل.

خطوات إلغاء تثبيت التحديث لاستعادة استقرار النظام

ذكر التقرير أن الحل الفعال والوحيد المتاح حالياً للتخلص من المشكلة يتمثل في حذف التحديث يدوياً عبر التوجه إلى "الإعدادات" ثم "Windows Update" واختيار "سجل التحديثات" (Update History) ثم الضغط على "إلغاء التثبيت" بجوار تحديث KB5120998.

وأكد المصدر أن إزالة هذا التحديث الاختياري لا تؤثر على الأمان الرقمي للجهاز، نظراً لأنه لا يتضمن ترقيعات أمنية جديدة بل يقتصر على الميزات والمعاينات غير الإلزامية.