قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التموين: منظومة الخصم المباشر للمخابز تسير بانتظام وحل أي مشكلات فردية خلال 24 ساعة
استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة 14-8-2026
سر استقالة حسين عبداللطيف من تدريب منتخب مصر للناشئين
الأرصاد: طقس السبت شديد الحرارة نهارا رطب على أغلب الأنحاء والعظمي 37
محافظ الجيزة يستجيب لتقرير برنامج حقائق وأسرار عن أزمة الصرف الصحي في بشتيل
الرئيس السيسي لنظيره الأوكراني: مستعدون لبذل مزيد من الجهود لتسوية الأزمة سياسيا
الرئيسان السيسي وزيلينسكي يبحثان دفع التعاون التجاري والاقتصادي وإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
رئيس الموساد السابق: أنقذنا أرواحا في بريطانيا.. لكنها لم تعد آمنة لليهود
مصطفى بكري: مصر تجاوزت أزمات ومحن صعبة بفضل تماسك الدولة ووعي المواطنين
بيع ناد هندي مقابل دولار واحد فقط.. ما القصة؟
تصعيد جديد بين واشنطن وطهران.. هشام موسى يكشف مصير مضيق هرمز وتحركات إسرائيل بالمنطقة
الولايات المتحدة تهدد باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي بسبب قواعد الإفصاح البيئي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت تبدأ دمج تطبيقات Copilot تمهيدًا لإطلاق "التطبيق الفائق"

مايكروسوفت
مايكروسوفت
احمد الشريف

بدأت شركة مايكروسوفت عملية دمج تطبيقات Copilot الخاصة بالمستهلكين والشركات في تطبيق واحد، مما يمهد الطريق لإطلاق "التطبيق الفائق" (Super App) الذي يجمع بين الدردشة والبرمجة ووكلاء الذكاء الاصطناعي، وفقًا لما ذكرته مجلة "GeekWire" .

تفاصيل الدمج والجدول الزمني

أوضحت المجلة أن عملية الدمج، التي تم تفصيلها في وثائق الدعم الصادرة اليوم، ستتم تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة، وستبدأ هذا الأسبوع مع مجموعة صغيرة من مختبري Windows Insider، ثم تتوسع بشكل أوسع الأسبوع المقبل .

وسيبدأ الإطلاق العالمي على منصات الهواتف المحمولة والويب في منتصف أغسطس، تليه تطبيقات Windows وMac في منتصف سبتمبر . وسيتطلب الأمر من مستخدمي الهواتف المحمولة تنزيل تطبيق محدث .

إزالة ميزات من تطبيق المستهلك وإعادة تسمية التطبيق التجاري

ذكر التقرير أن عدة ميزات في تطبيق المستهلك ستختفي بدءًا من 18 أغسطس، وتشمل ميزة البودكاست المدعوم بالذكاء الاصطناعي (Copilot Podcasts) والمحادثات الجماعية (Group Chat) والبحث المتعمق (Deep Research) . كما سيختفي رمز "مايكو" (Mico) التعبيري الذي كان مرافقًا لوضع الصوت . 

في المقابل، سيشهد مستخدمو الإصدار التجاري تغييرات طفيفة، حيث سيُعاد تسمية تطبيق Microsoft 365 Copilot ليصبح Microsoft Copilot، مع أيقونة جديدة وعنوان ويب جديد .

مستقبل ميزة Deep Research وخطط الاشتراك

أشارت المجلة إلى أن ميزة Deep Research، التي تنشئ تقارير مفصلة بالبحث في الويب، سيتم إيقافها للمستهلكين، وسيحصل المشتركون في خطة Microsoft 365 Premium فقط على أداة بديلة باسم Researcher . 

وسيتمكن مشتركو الخطط الشخصية والعائلية من فتح تقاريرهم القديمة من سجل الدردشة وحفظها في Word، لكن لن يتمكنوا من إنشاء تقارير جديدة . كما قد تصبح حدود الاستخدام المجاني أكثر صرامه، مع إمكانية شراء خطة Microsoft 365 مدفوعة للحصول على حدود استخدام أعلى .

فصل البيانات الشخصية عن العمل والحفاظ على المحتوى

أكدت مايكروسوفت أن المستخدمين سيتمكنون من تسجيل الدخول بحساب شخصي أو حساب عمل/مدرسة، والتبديل بينهما في التطبيق، مع عدم انتقال البيانات بينهما، وعدم قدرة أرباب العمل على رؤية النشاط الشخصي، مع بقاء ضوابط الأمان والامتثال الخاصة بالمؤسسات كما هي . 

كما سيتم ترحيل سجل الدردشة والصور والمحتوى الآخر من التطبيق الاستهلاكي إلى التطبيق الجديد، وستُنقل الملفات المشتركة مع Copilot إلى OneDrive .

الخطة الأوسع لـ "التطبيق الفائق"

أوضح التقرير أن عملية الدمج الحالية هي خطوة أساسية، لكنها ليست في حد ذاتها إطلاق التطبيق الفائق، الذي سيجمع ميزات الدردشة والبرمجة ووكلاء AutoPilot في تطبيق واحد، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه بحلول نهاية سبتمبر الجاري، وفقًا لما أعلنه الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا في مكالمة أرباح يوليو . 

كما كشفت المجلة أن التطبيق الفائق يأتي ضمن جهود رئيس المنتج الجديد جاكوب أندريو لإعادة توحيد Copilot، والتركيز على الميزات التي تلقى قبولاً لدى المستخدمين .

مايكروسوفت شركة مايكروسوفت CoPilot تطبيقات Copilot

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة مايو

أطلق عليهم الرصاص.. القصة الكاملة لـ جريمة 15 مايو

ابنة قاتل مايو

بالأسماء .. ننشر بيانات ضحايا جريمة 15 مايو المروعة

الذهب

عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه.. مفاجأة تهز أسواق الذهب

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

إمام عاشور

بسبب أدم وطني .. تحرك عاجل من الأهلي بشأن إمام عاشور خلال معسكر إسبانيا| خاص

صورة ارشيفية

جريمة أسرية تهز محطة الرمل.. مصرع فتاة على يد شقيقيها بالإسكندرية

فتاة المول

بنت بـ 100 راجل.. ماذا فعلت فتاة المول خلال حريق أرابيلا بلازا؟

أسر الضحايا

متشحون بالسواد ومنهارون من البكاء.. مشاهد مأساوية لأسر ضحايا جريمة 15 مايو

ترشيحاتنا

الفريق الطبي

ملحمة طبية في أشمون العام.. إجراء 94 عملية جراحية وقسطرة قلبية خلال 48 ساعة ضمن مبادرة يوم في حب مصر

جانب من الحملة

ضبط 67 مخالفة وسلع منتهية الصلاحية في حملات مكثفة على الأسواق بالقليوبية

محافظ سوهاج

إحباط تهريب 77.7 طن قمح محلي داخل جرار بمقطورة في طهطا بسوهاج

بالصور

فطور قد يساعدك على تجنب ارتفاع سكر الدم بعد الأكل.. ما هو؟

أفضل فطور للحفاظ على استقرار سكر الدم
أفضل فطور للحفاظ على استقرار سكر الدم
أفضل فطور للحفاظ على استقرار سكر الدم

فى يومها العالمى.. كيف ساعدت السحالى فى علاج الربو وجلب الحظ؟

معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي
معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي
معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي

سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها الملكية بسبب سلوك غير لائق.. ماذا حدث؟

سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها
سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها
سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها

طريقة عمل الفلفل المحشى بـ3 حشوات مختلفة بعيدًا عن الأرز التقليدى

حشوات الفلفل المحشي بدون أرز
حشوات الفلفل المحشي بدون أرز
حشوات الفلفل المحشي بدون أرز

فيديو

تامر هجرس

متدين.. صناع فيلم "محمود التاني" يكشفون الوجه الآخر لتامر هجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد