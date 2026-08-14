مايكروسوفت تبدأ دمج تطبيقات Copilot تمهيدًا لإطلاق "التطبيق الفائق"

بدأت شركة مايكروسوفت عملية دمج تطبيقات Copilot الخاصة بالمستهلكين والشركات في تطبيق واحد، مما يمهد الطريق لإطلاق "التطبيق الفائق" (Super App) الذي يجمع بين الدردشة والبرمجة ووكلاء الذكاء الاصطناعي، وفقًا لما ذكرته مجلة "GeekWire" .

تفاصيل الدمج والجدول الزمني

أوضحت المجلة أن عملية الدمج، التي تم تفصيلها في وثائق الدعم الصادرة اليوم، ستتم تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة، وستبدأ هذا الأسبوع مع مجموعة صغيرة من مختبري Windows Insider، ثم تتوسع بشكل أوسع الأسبوع المقبل .

وسيبدأ الإطلاق العالمي على منصات الهواتف المحمولة والويب في منتصف أغسطس، تليه تطبيقات Windows وMac في منتصف سبتمبر . وسيتطلب الأمر من مستخدمي الهواتف المحمولة تنزيل تطبيق محدث .

إزالة ميزات من تطبيق المستهلك وإعادة تسمية التطبيق التجاري

ذكر التقرير أن عدة ميزات في تطبيق المستهلك ستختفي بدءًا من 18 أغسطس، وتشمل ميزة البودكاست المدعوم بالذكاء الاصطناعي (Copilot Podcasts) والمحادثات الجماعية (Group Chat) والبحث المتعمق (Deep Research) . كما سيختفي رمز "مايكو" (Mico) التعبيري الذي كان مرافقًا لوضع الصوت .

في المقابل، سيشهد مستخدمو الإصدار التجاري تغييرات طفيفة، حيث سيُعاد تسمية تطبيق Microsoft 365 Copilot ليصبح Microsoft Copilot، مع أيقونة جديدة وعنوان ويب جديد .

مستقبل ميزة Deep Research وخطط الاشتراك

أشارت المجلة إلى أن ميزة Deep Research، التي تنشئ تقارير مفصلة بالبحث في الويب، سيتم إيقافها للمستهلكين، وسيحصل المشتركون في خطة Microsoft 365 Premium فقط على أداة بديلة باسم Researcher .

وسيتمكن مشتركو الخطط الشخصية والعائلية من فتح تقاريرهم القديمة من سجل الدردشة وحفظها في Word، لكن لن يتمكنوا من إنشاء تقارير جديدة . كما قد تصبح حدود الاستخدام المجاني أكثر صرامه، مع إمكانية شراء خطة Microsoft 365 مدفوعة للحصول على حدود استخدام أعلى .

فصل البيانات الشخصية عن العمل والحفاظ على المحتوى

أكدت مايكروسوفت أن المستخدمين سيتمكنون من تسجيل الدخول بحساب شخصي أو حساب عمل/مدرسة، والتبديل بينهما في التطبيق، مع عدم انتقال البيانات بينهما، وعدم قدرة أرباب العمل على رؤية النشاط الشخصي، مع بقاء ضوابط الأمان والامتثال الخاصة بالمؤسسات كما هي .

كما سيتم ترحيل سجل الدردشة والصور والمحتوى الآخر من التطبيق الاستهلاكي إلى التطبيق الجديد، وستُنقل الملفات المشتركة مع Copilot إلى OneDrive .

الخطة الأوسع لـ "التطبيق الفائق"

أوضح التقرير أن عملية الدمج الحالية هي خطوة أساسية، لكنها ليست في حد ذاتها إطلاق التطبيق الفائق، الذي سيجمع ميزات الدردشة والبرمجة ووكلاء AutoPilot في تطبيق واحد، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه بحلول نهاية سبتمبر الجاري، وفقًا لما أعلنه الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا في مكالمة أرباح يوليو .

كما كشفت المجلة أن التطبيق الفائق يأتي ضمن جهود رئيس المنتج الجديد جاكوب أندريو لإعادة توحيد Copilot، والتركيز على الميزات التي تلقى قبولاً لدى المستخدمين .