قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طهران تلوح بتفاهم قريب حول مضيق هرمز وتتهم واشنطن بعرقلة المفاوضات
الكهرباء ترفع شعار "لا لسرقة التيار".. وتعظيم العوائد وحسن إدارة الموارد لاستقرار الخدمة
هل دعاء المظلوم على الظالم يرجع عليه؟.. أمين الإفتاء يجيب
الإسكان الاجتماعي: طرح كراسة الشروط الخاصة بـ 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار نهاية الشهر الجاري
رافعين عليا 45 قضية.. إبراهيم سعيد يكشف تفاصيل أزمته مع بناته: حرام اللي بيحصل للآباء
عمدة موسكو: الدفاعات الجوية أسقطت 5 مسيّرات متجهة نحو العاصمة
وزير داخلية إيطاليا: إجراءات إعادة ضوابط الحدود ليست ضد إسبانيا
14 جائزة ماسية متتالية.. إنجاز يرسخ الريادة المصرية في رعاية مرضى السكتة الدماغيةبمستشفيات جامعة عين شمس
مفاجأة بشأن استيقاظ الكثيرين من النوم الثالثة فجرًا .. ما السر؟
خلاف على بند وحيد ... صحفي تركي يعلن انضمام محمد صلاح لطرابزون
رفع مقاسات أرض نادي الزمالك الجديدة تمهيدًا لبدء الحفر والبناء | صور
الزمالك يخطر رابطة الأندية باختيار استاد القاهرة ملعبًا أساسيًا .. وهيئة قناة السويس بديلًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب يكشف خطة مايكروسوفت لتحويل أقراص Xbox إلى نسخ رقمية

مايكروسوفت
مايكروسوفت
احمد الشريف

كشفت رسالة داخلية مسرّبة أرسلتها مايكروسوفت إلى ناشري ومطوري ألعاب Xbox عن خارطة طريق لبرنامجين جديدين، الأول لتحويل ألعاب الأقراص المدمجة إلى نسخ رقمية، والثاني لتوسيع التوافقية العكسية لتشمل ألعاب Xbox 360 على أجهزة الكمبيوتر ووحدة التحكم القادمة "Project Helix"، بحسب مستند حصل عليه موقع The Verge.

جاء في الرسالة المسرّبة أن مايكروسوفت ستتولى، في كلا البرنامجين، جميع أعمال الهندسة والاعتماد والدعم الفني، بينما يحتفظ الناشر بالتحكم الكامل في الحقوق والتسعير والعلامة التجارية، على أن يقتصر دوره على الموافقة على الانضمام وتحديد الشروط التجارية.

ألعاب Xbox 360 تصل إلى الكمبيوتر عبر Game Pass 

أوضحت الرسالة أن برنامج التوافقية العكسية الحالي على أجهزة الكمبيوتر، الذي شمل حتى الآن أربع ألعاب من جيل Xbox الأصلي هي Blinx: The Time Sweeper وConker: Live and Reloaded وCrimson Skies وFuzion Frenzy، سيتوسع ليشمل ألعاب Xbox 360، على أن يبدأ الإطلاق الكامل لهذا البرنامج بحلول أكتوبر 2026. 

وستكون الألعاب المضافة قابلة للتشغيل على أجهزة "Xbox PCs"، بما في ذلك تطبيق Xbox على أجهزة ويندوز، والأجهزة المحمولة مثل ROG Xbox Ally X، إلى جانب وحدة التحكم القادمة Project Helix.

تشغيل الألعاب على Project Helix

بحسب الرسالة، ستعمل الألعاب على وحدة التحكم Project Helix من خلال محاكي، لكنها ستظهر بصريًا وكأنها لعبة كمبيوتر عادية، دون الحاجة إلى أي عمل نقل (Porting) من جانب الناشرين، على أن يتم اعتماد كل لعبة على حدة.

وأكدت مايكروسوفت في الرسالة أنها لا تستطيع نشر أي لعبة من جانب واحد، وأن المسؤولية تقع على عاتق الناشرين والمطورين الذين يملكون حقوق اللعبة والعلامة التجارية للموافقة على إتاحتها.

البرنامج قائم على الانضمام الاختياري بالكامل

شددت الرسالة على أن كلا البرنامجين يقومان على مبدأ الانضمام الاختياري الكامل، إذ يقرر كل ناشر بمفرده ما إذا كان سيتيح ألعابه القديمة أم لا، مع احتفاظه بالتحكم الكامل في نماذج التسعير، بما في ذلك رسوم تحويل الأقراص المملوكة حاليًا لدى اللاعبين إلى نسخ رقمية.

أشارت الرسالة، بحسب خارطة الطريق المسرّبة، إلى أن ميزة تحويل الأقراص إلى نسخ رقمية من المقرر طرحها بشكل تدريجي بين عامي 2027 و2028 عبر "الأجهزة القادمة من الجيل التالي".

مايكروسوفت Xbox 360 Xbox

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 ..متى يعود الطلاب للمدارس؟|التعليم تحسم الجدل

الأرض

للمرة الأولى.. العلماء يشاهدون الأرض وهي تعيد بناء نفسها في أعماق المحيط الهندي

عداد الكهرباء

من 3 لأكثر من 400 جنيه.. 6 أسباب لخصم رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

توقعات بارتفاع الذهب في مصر .. وعيار 21 يستقر عند هذا السعر

محمد صلاح

الفرعون يعود إلى جحر الذئاب.. محمد صلاح يقترب من روما

هل توجد أفعال تحجب الرزق؟

هل توجد أفعال تحجب الرزق؟.. احترس منها والزم هذه الأمور

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على القاضى المزيف

القاضي المزيف

قرار من جهات التحقيق بشأن صاحب مطبعة طبع كروتا شخصية للقاضي المزيف

ترشيحاتنا

المريخ

على خطى البحث عن الحياة.. خلية نحل غامضة على المريخ| إيه الحكاية؟

ميسي ورونالدو

حين ينتصر المال على المجد.. أساطير تركوا أوروبا في قمة التألق وأشعلوا ثورة كروية جديدة

فاتورة التليفون الأرضي 2026.. رابط الاستعلام وموعد السداد

فاتورة التليفون الأرضي 2026.. رابط الاستعلام وموعد السداد

بالصور

علامات خفية في الجهاز الهضمي قد تنذر بسرطان المعدة.. لا تتجاهل هذه الأعراض المبكرة

سرطان المعدة
سرطان المعدة
سرطان المعدة

5 أطعمة تساعد على توازن الهرمونات للنساء

اطعمه تساعد على توازن الهرمونات للنساء
اطعمه تساعد على توازن الهرمونات للنساء
اطعمه تساعد على توازن الهرمونات للنساء

علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر

علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر
علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر
علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر

شاهد أغرب سيارة في العالم.. تسير على الأقدام بدلا من العجلات

سيارة أدريان روشكا
سيارة أدريان روشكا
سيارة أدريان روشكا

فيديو

تامر حسين

تامر حسين: مفيش الأوحد في صناعة الموسيقى.. والاكتفاء النفسي سر النجاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد