تسريب يكشف خطة مايكروسوفت لتحويل أقراص Xbox إلى نسخ رقمية

كشفت رسالة داخلية مسرّبة أرسلتها مايكروسوفت إلى ناشري ومطوري ألعاب Xbox عن خارطة طريق لبرنامجين جديدين، الأول لتحويل ألعاب الأقراص المدمجة إلى نسخ رقمية، والثاني لتوسيع التوافقية العكسية لتشمل ألعاب Xbox 360 على أجهزة الكمبيوتر ووحدة التحكم القادمة "Project Helix"، بحسب مستند حصل عليه موقع The Verge.

جاء في الرسالة المسرّبة أن مايكروسوفت ستتولى، في كلا البرنامجين، جميع أعمال الهندسة والاعتماد والدعم الفني، بينما يحتفظ الناشر بالتحكم الكامل في الحقوق والتسعير والعلامة التجارية، على أن يقتصر دوره على الموافقة على الانضمام وتحديد الشروط التجارية.

ألعاب Xbox 360 تصل إلى الكمبيوتر عبر Game Pass

أوضحت الرسالة أن برنامج التوافقية العكسية الحالي على أجهزة الكمبيوتر، الذي شمل حتى الآن أربع ألعاب من جيل Xbox الأصلي هي Blinx: The Time Sweeper وConker: Live and Reloaded وCrimson Skies وFuzion Frenzy، سيتوسع ليشمل ألعاب Xbox 360، على أن يبدأ الإطلاق الكامل لهذا البرنامج بحلول أكتوبر 2026.

وستكون الألعاب المضافة قابلة للتشغيل على أجهزة "Xbox PCs"، بما في ذلك تطبيق Xbox على أجهزة ويندوز، والأجهزة المحمولة مثل ROG Xbox Ally X، إلى جانب وحدة التحكم القادمة Project Helix.

تشغيل الألعاب على Project Helix

بحسب الرسالة، ستعمل الألعاب على وحدة التحكم Project Helix من خلال محاكي، لكنها ستظهر بصريًا وكأنها لعبة كمبيوتر عادية، دون الحاجة إلى أي عمل نقل (Porting) من جانب الناشرين، على أن يتم اعتماد كل لعبة على حدة.

وأكدت مايكروسوفت في الرسالة أنها لا تستطيع نشر أي لعبة من جانب واحد، وأن المسؤولية تقع على عاتق الناشرين والمطورين الذين يملكون حقوق اللعبة والعلامة التجارية للموافقة على إتاحتها.

البرنامج قائم على الانضمام الاختياري بالكامل

شددت الرسالة على أن كلا البرنامجين يقومان على مبدأ الانضمام الاختياري الكامل، إذ يقرر كل ناشر بمفرده ما إذا كان سيتيح ألعابه القديمة أم لا، مع احتفاظه بالتحكم الكامل في نماذج التسعير، بما في ذلك رسوم تحويل الأقراص المملوكة حاليًا لدى اللاعبين إلى نسخ رقمية.

أشارت الرسالة، بحسب خارطة الطريق المسرّبة، إلى أن ميزة تحويل الأقراص إلى نسخ رقمية من المقرر طرحها بشكل تدريجي بين عامي 2027 و2028 عبر "الأجهزة القادمة من الجيل التالي".