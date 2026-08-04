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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحالة أوراق سارة خليفة وآخرين إلى المفتي في قضية تصنيع المخدرات

سارة خليفة
سارة خليفة
رامي المهدي

قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة إحالة أوراق سارة خليفة و12 آخرين إلى فضيلة المفتي، في القضية المتهمين فيها بتكوين تشكيل عصابي لجلب المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات من الخارج، وتصنيعها داخل البلاد، ثم ترويجها والاتجار بها.

وتحديد جلسة 5 سبتمبر للنطق بالحكم على باقي المتهمين.

وخلال حديثه أمام هيئة المحكمة، أكد أحد المتهمين أنه يبلغ من العمر 26 عامًا، وأنها المرة الأولى التي يواجه فيها مثل هذا الموقف، موضحًا أن الواقعة بدأت أثناء وجوده داخل محل إقامته في إمارة دبي.

وقال المتهم إن قوات الشرطة داهمت مقر سكنه وأجرت عملية تفتيش، مشيرًا إلى أنه لم يُعثر بحوزته على أي مواد مخدرة، قبل أن يتم اقتياده إلى قسم الشرطة.

وأضاف أنه جرى ترحيله عقب ذلك إلى مطار سفنكس في مصر، ثم نُقل إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيق معه في القضية.

جنايات القاهرة تشكيل عصابي المخدرات سارة خليفة

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