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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: منتخب ناشئات اليد فيه بنات بجد عملوا المستحيل أمام كوريا

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى أن منتخب ناشئات كرة اليد، المشارك في بطولة العالم المقامة في رومانيا، يقدم مباريات ولا أروع، ولا يوجد أفضل من ذلك، بعدما حجز مقعدًا في الدور ربع النهائي.

وتابع، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن منتخب ناشئات كرة اليد خاض خمس مباريات، وحقق الفوز فيها جميعًا، مقدمًا مستوى فنيًا عاليًا.

ولفت إلى أن المباراة الأخيرة أمام كوريا الجنوبية شهدت تأخر منتخبنا بفارق 5 أو 6 أهداف، قبل نهاية المباراة بسبع دقائق، ثم نجح في إدراك التعادل، قبل أن يحقق الفوز بـ"سوبر ريمونتادا" في آخر ثانيتين من اللقاء.

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن أداء منتخب ناشئات كرة اليد كان عظيمًا، مشيرًا إلى أن المنتخب يخوض اليوم مواجهة قوية أمام الدنمارك، التي تكتسح العالم في منافسات كرة اليد للرجال والسيدات.

واختتم قائلًا: «كان من المستحيل أن تنتهي مباراة كوريا بهذه الطريقة لصالحنا، لكن عندنا بنات بجد. وإحنا متميزين في كرة اليد، سيدات ورجال، وده بسبب دور الدكتور حسن مصطفى، ولازم نشكر بناتنا ونحيّي منظومة كرة اليد في مصر».
 


 

أحمد موسى كرة اليد كأس العالم لكرة اليد

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