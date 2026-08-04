التعليم العالي : تنويه مهم لطلاب الدبلومة الأمريكية Cognia بالسعودية قبل التنسيق

يهيب مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد بالطلاب الحاصلين على شهادات الدبلومة الأمريكية (Cognia) الصادرة من منصة "نتائجي" التابعة لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، ضرورة مراجعة بيانات الشهادات قبل اعتمادها وتصديقها من الجهات المختصة، وقبل تقديمها لمكتب التنسيق، وذلك في ضوء ما تبين من وجود اختلافات بين الشهادات المقدمة لمكتب التنسيق فيما يتعلق بالدرجة الموزونة لبعض المقررات الأساسية المؤهلة، مثل الكيمياء والفيزياء والرياضيات، من مدرسة إلى أخرى، وهو ما قد يترتب عليه بعض الإشكاليات عند تطبيق قواعد القبول والتنسيق بالجامعات المصرية.

وفي هذا الإطار، يدعو مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد الطلاب الذين تتضمن شهاداتهم اختلافات كبيرة في الدرجة الموزونة لذات المقرر من المقررات المؤهلة بين مدرسة وأخرى، إلى مراجعة المدرسة الدولية المتخرجين منها، للتأكد من صحة البيانات التي قامت المدرسة بإدخالها على منصة "نتائجي"، وبصفة خاصة عدد الحصص الدراسية الأسبوعية لكل مادة من المواد المؤهلة، بما يضمن اتساق آلية احتساب الدرجة الموزونة وعدد الحصص الدراسية لكل مقرر بين المدارس. وفي حال وجود أي خطأ أو اختلاف في البيانات، يجب التنسيق مع المدرسة لتصحيحها وإصدار شهادة محدثة قبل التقدم بها للتنسيق.

كما أكد مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد أن إدخال الدرجات، وعدد الحصص الدراسية، وكافة البيانات الأكاديمية على منصة "نتائجي"، بما في ذلك صحة وآلية احتساب الدرجة الموزونة، هو مسؤولية المدرسة التي درس بها الطالب، وفقًا للبيانات التي تقوم برفعها على المنصة.

كما أوضح المكتب الثقافي والتعليمي المصري بالمملكة العربية السعودية ضرورة اعتماد وتصديق الشهادات الصادرة من الجهات المختصة، سواء وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، أو المكتب الثقافي والتعليمي المصري، أو القنصلية المصرية بالمملكة العربية السعودية، قبل تقديمها إلى مكتب التنسيق بالقاهرة.

وأكد المكتب الثقافي والتعليمي المصري بالمملكة العربية السعودية أن هذا التنويه يأتي حرصًا على مصلحة الطلاب، وتفاديًا لأي معوقات قد تؤثر على احتساب المواد الأساسية أو إجراءات القبول والتنسيق بالجامعات المصرية، داعيًا الطلاب إلى مراجعة بيانات شهاداتهم والتأكد من صحتها قبل التقدم بها للتنسيق.