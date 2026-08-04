وزير التعليم العالي يتفقد مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة

وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة:

• يتفقد القاعات المخصصة لإدارة أعمال مكتب التنسيق واستقبال الطلاب.

• يلتقي بعدد من الإداريين العاملين بمكتب التنسيق.

• يلتقي بعدد من أولياء الأمور والطلاب المتواجدين بمكتب التنسيق.

• يؤكد ضرورة الاهتمام بالرد على جميع استفسارات الطلاب وأولياء الأمور

تفقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، ظهر اليوم الثلاثاء، مقر مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل به وجاهزيته لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور، ورافقه الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، ولفيف من مسؤولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وتأتي الزيارة قبيل انطلاق أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية 2026، غدًا الأربعاء، على أن يستمر تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني حتى يوم الأحد الموافق 9 أغسطس الجاري.

وخلال الزيارة، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة ضرورة التيسير على الطلاب وأولياء الأمور، وتحقيق رغبات الطلاب وفقًا للقواعد المنظمة للتنسيق.

وأشار الوزير إلى ضرورة الاهتمام بالرد على جميع استفسارات الطلاب وأولياء الأمور، وتقديم المساعدة وتيسير كافة الإجراءات أمامهم، بالإضافة إلى المراجعة الدقيقة لكافة الأوراق المستلمة من الطلاب، تمهيدًا لإتمام إجراءات التحاقهم بالكليات والمعاهد المصرية بمختلف مراحل التنسيق.

وأضاف الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن منظومة التنسيق الإلكتروني تُعد إحدى أبرز منظومات التحول الرقمي التي تنفذها الدولة في قطاع التعليم العالي، لما توفره من شفافية ودقة في توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد وفقًا للقواعد المعلنة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما شدد الوزير على أهمية تقديم الإرشاد والدعم الفني للطلاب وأولياء الأمور، خاصة فيما يتعلق بتسجيل الرغبات بصورة صحيحة، مؤكدًا أن الوزارة سخرت جميع الإمكانات البشرية والتقنية لضمان سير أعمال التنسيق بكفاءة وانتظام، مع المتابعة المستمرة لحل أي مشكلات قد تطرأ أولًا بأول.

وتفقد الوزير القاعات المخصصة لإدارة أعمال مكتب التنسيق واستقبال الطلاب؛ للتأكد من توفير كافة الإمكانات اللازمة لظهور مكتب التنسيق بالمستوى المطلوب، وأداء عمله المنوط به، بما يحقق مصلحة الطلاب المترددين عليه.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير التقى بعدد من الإداريين العاملين بمكتب التنسيق، واطلع على سير العمل والخدمات المقدمة للطلاب، مؤكدًا أهمية الدور الذي يقومون به طوال فترة التنسيق بمختلف مراحله.

كما التقى الوزير بعدد من أولياء الأمور والطلاب الذين تواجدوا بمكتب التنسيق، واطمأن على حصولهم على المساعدة الكافية من الإداريين العاملين بالمكتب.

واطمأن الوزير على انتظام عمل منظومة التنسيق الإلكتروني، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل القائمين على مكتب التنسيق.