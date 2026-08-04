خيار ثان.. تفاصيل جديدة فى مفاوضات اتحاد جدة لضم إمام عاشور

علق الناقد الرياضي أشرف محمود على الأنباء المتداولة بشأن اهتمام نادي اتحاد جدة بالتعاقد مع إمام عاشور، مؤكدًا أن اللاعب لن يقبل الانتقال إلى النادي السعودي كخيار ثانٍ.

وقال أشرف محمود، في تصريحات إذاعية، إن اتحاد جدة يضع إمام عاشور ضمن حساباته حال تعثر صفقة التعاقد مع المغربي عز الدين أوناحي، مضيفًا: “أقول بلسان إمام عاشور: شكرًا جزيلاً.. أنا مش بديل ولا احتياطي.”

وأضاف أن عقلية إمام عاشور لا تتناسب مع الاحتراف في الدوريات العربية أو الأوروبية، لكنها تتوافق مع أجواء الدوري المصري، مشيرًا إلى أن اللاعب قادر على التألق محليًا إذا ركز على مستواه.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن إمام عاشور يحتاج إلى الاستماع لصوت العقل، وأن يحيط نفسه بأشخاص يقدمون له النصيحة المخلصة، بعيدًا عن من يسعون لاستغلاله لتحقيق مكاسب مادية.