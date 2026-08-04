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ثوابها خارج حدود الحساب.. خالد الجندي: 3 أعمال لا تستطيع الملائكة حصر أجرها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ثوابها خارج حدود الحساب.. خالد الجندي: 3 أعمال لا تستطيع الملائكة حصر أجرها

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن هناك ثلاثة أعمال عظيمة في الإسلام جعل الله أجرها خارج حدود الحساب، لدرجة أن الملائكة نفسها لا تستطيع تقديره أو كتابته بمقدار معلوم.

خالد الجندي: 3 أعمال عظيمة في الإسلام جعل الله أجرها خارج حدود الحساب

وأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الثلاثاء، أن أول هذه الأعمال هو الصبر، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾، مشيرًا إلى أن معنى "بغير حساب" أن الأجر غير محدود ولا يمكن حصره.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن العمل الثاني هو الصيام، مستدلًا بحديث النبي ﷺ: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به»، مؤكدًا أن الصيام عبادة اختصها الله لنفسه، وأجرها لا يعلمه إلا هو.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن العمل الثالث هو العفو، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾، موضحًا أن إسناد الأجر إلى الله مباشرة دليل على عِظَم هذا الثواب وعدم تحديده.

وبيّن الشيخ خالد الجندي أن هذه الأعمال الثلاثة الصبر والصيام، والعفو من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله، لأنها تحتاج إلى مجاهدة نفس وإخلاص، ولذلك كان جزاؤها عظيمًا لا يُحصى.

الشيخ خالد الجندي 3 أعمال لا تستطيع الملائكة حصر أجرها خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

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