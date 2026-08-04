البنك المركزي يسحب سيولة 23.25 مليار دولار من 3 بنوك

قرر البنك المركزي المصري قبل قليل؛ سحب ما يقارب من 23.25 مليار دولار في عطاء أجراه على مستوى 3 بنوك لدعم السيولة في الجهاز المصرفي، لمدة أسبوع,

وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي لـ البنك المركزي المصري؛ فقد تم سحب السيولة ضمن الودائع التي يتم طرحها بالعملة الأجنبية ذات العائد الثابت.

وقال التقرير إن البنك المركزي قد استهدف سحب السيولة بسعر فائدة 19.5%، ليصل معدل التخصيص إلي 100% وبقيمة بلغت 23.25 مليار دولار في 3 بنوك

ومن المقرر أن يرد البنك المركزي المصري تلك الودائع بقيمة 55.15 مليار دولار بنهاية الأسبوع الجاري وبسعر فائدة 19.5%.