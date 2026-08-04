البنك المركزي يبحث مستجدات منحة علماء المستقبل مع التعليم العالي والبحث العلمي

استمرارًا للتنسيق المشترك والتعاون المثمر بين الجانبين، التقى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بمقر البنك، الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة ، لمتابعة مستجدات المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية "منحة علماء المستقبل"، والوقوف على الاستعدادات الخاصة بالعام الجامعي الجديد 2026/ 2027 وقبول طلاب جدد بالمنحة في مرحلتها الثانية، بما يضمن استمرار تقديم الدعم للطلاب المستحقين اجتماعيًا وتحقيق أهداف المبادرة.

جاء ذلك بحضور كل من طارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، و غادة توفيق وكيل المحافظ للمسؤولية المجتمعية، ورشا منصور وكيل المحافظ لقطاع الموارد البشرية، ومحمد شعبان وكيل المحافظ لقطاع الشؤون القانونية، ونهال أورخان القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للاتصال المؤسسي من جانب البنك.



وحضر اللقاء من وزارة التعليم العالي كل من الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور عمرو علام مساعد الوزير الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية ، والمستشار عاطف عمر المستشار القانوني للوزير، والدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان نتائج المبادرة خلال العام الجامعي الماضي 2025/2026 ، وما حققته من دعم للطلاب المتفوقين المستحقين اجتماعيًا في مختلف المحافظات، كما ناقشا آليات تطوير المبادرة، وتوسيع نطاق الاستفادة منها خلال العام الجامعي الجديد، وإتاحة الفرصة لقبول عدد جديد من الطلاب ذوي الاستحقاق الاجتماعي للالتحاق بالجامعات الأهلية، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية للاستثمار في العنصر البشري، وتمكين الشباب، ودعم تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة التعاون المشترك بما يسهم في رعاية الطلاب المتفوقين، والنماذج الواعدة علميًا وبحثيًا، باعتبارهم ركيزة أساسية لبناء الكوادر الوطنية القادرة على قيادة مسيرة التنمية.

وبهذه المناسبة، أكد السيد/ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي المصري يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن دعم الطلاب المتفوقين يمثل استثمارًا في مستقبل الوطن، ويعكس التزام البنك المركزي والقطاع المصرفي بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مبادرات المسؤولية المجتمعية.

كما أكد السيد المحافظ أن "منحة علماء المستقبل" تجسد نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والمجتمع المدني في تبني مبادرات ذات أثر طويل المدى، تستهدف إتاحة فرص تعليمية متكافئة أمام الطلاب المتفوقين، وتمكينهم من تطوير قدراتهم العلمية والبحثية بما يتوافق مع احتياجات الاقتصاد المعرفي ومتطلبات المستقبل.

كما ثمن المحافظ الدور المحوري الذي تقوم به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إعداد كوادر جديدة مؤهلة لسوق العمل في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع المصرفي، ودعمها لمبادرة البنك المركزي الخاصة بإطلاق شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية، والتي أُطلقت لأول مرة في مصر بعدد من كليات التجارة اعتبارًا من العام الجامعي الماضي.

ومن جانبه، أشاد الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة ، بالدور الذي يقوم به البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي في دعم منظومة التعليم العالي من خلال مبادرات المسؤولية المجتمعية، بما يسهم في توفير فرص تعليمية متكافئة للطلاب المتفوقين ذوي الاستحقاق الاجتماعي، وتعزيز جهود الدولة في إعداد كوادر قادرة على الإبداع والابتكار والمنافسة.

وأكد الوزير حرص الوزارة مع البنك المركزي على استدامة هذه المبادرة ، إضافة إلى توسيع نطاق الشراكات مع مختلف مؤسسات الدولة لدعم الطلاب المتميزين.

جدير بالذكر أن إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية "منحة علماء المستقبل" يأتي تأكيدًا على التزام الدولة بتمكين الشباب المتفوقين ذوي الاستحقاق الاجتماعي من الحصول على فرص تعليمية عادلة ومتكافئة، وبناء جيل قادر على المشاركة في مسيرة التنمية الشاملة وصناعة المستقبل. كما تجدر الإشارة إلى أنه تم فتح الحساب رقم "7070" بالبنوك المصرية لتلقي المساهمات المخصصة لدعم هؤلاء الطلاب المتفوقين، بما يعزز مشاركة مؤسسات القطاع المصرفي والقطاع الخاص ومختلف فئات المجتمع في دعم هذه الفئة المتميزة، وترسيخ مبدأ التكافل المجتمعي والاستثمار في التعليم والبحث العلمي.