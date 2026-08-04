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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نجاة 15 مصريًا في حادث غرق مركب قبالة طبرق الليبية

مركب هجرة غير شرعي
مركب هجرة غير شرعي
القسم الخارجي

أعلنت منظمة العابرين الليبية، نجاة 15 مواطنًا مصريًا من حادث غرق مركب قبالة مدينة طبرق الليبية، فيما أكدت  على أن الحالة الصحية لجميع الناجين جيدة.

كما سبق وأعلنت مؤسسة العابرين للأعمال التطوعية والإنسانية والتنمية الليبية العثور على جثماني مصريين ضمن ضحايا حادث غرق مركب للهجرة في طبرق، بعد أيام قضاها ركاب المركب تائهين في عرض البحر.

وقالت المؤسسة إن الضحايا مكثوا 9 أيام في البحر، قبل إنقاذ عدد منهم وانتشال عدد من الجثامين. 

وأوضحت أن من بين الضحايا المصريين يوسف هني اشعياء بخيت جرجس، ومكان الميلاد كوم أمبو، والعنوان مركز أبو قرقاص - المنيا، من مواليد 2011، مشيرة إلى أن جثمانه موجود في مشرحة مركز طبرق الطبي.

وطالبت المؤسسة كل من يتعرف على المتوفى أو لديه معلومات عن ذويه بالتواصل والحضور إلى مركز طبرق الطبي، كما دعت متابعيها من المصريين إلى مشاركة بياناته للمساعدة في الوصول إلى أسرته.

وأضافت أن الضحية الثانية هو عبد الرحمن مجدي عبد العزيز عليوة علي عزام البلاشون - مركز بليس الشرقية، موضحة أن جثمانه أُلقي في البحر، كما حدث مع عدد من الضحايا، ولم يُعثر عليه حتى هذه اللحظة.

وناشدت من يعرف أهل الفقيد أو يستطيع الوصول إليهم إبلاغهم بالخبر.
وفي مساء الإثنين، قدمت المؤسسة مساعدات إنسانية عاجلة للمهاجرين الذين جرى إنقاذهم من المركب المنكوب داخل مركز إيواء باب الزيتون. 

وشملت المساعدات علاجات أولية للحروق، ومواد غذائية ومشروبات، للتخفيف من معاناتهم عقب الأيام التي قضوها في عرض البحر.

ووجهت المؤسسة نداءً إلى الأطباء المتطوعين والعيادات والمراكز الطبية الراغبة في المساهمة، للتوجه إلى مركز إيواء باب الزيتون وتقديم الدعم الطبي، مؤكدة أن عددًا من الناجين يعانون من حروق من الدرجة الأولى والثانية تستدعي تدخلًا وعناية طبية عاجلة.

نجاة 15 مصريًا في حادث غرق مركب
وضمت قائمة الناجين:

أحمد طارق أحمد الشحات – مركز بلبيس، محافظة الشرقية.
عبد الرحيم محمد طه محسب – مركز القوصية، محافظة أسيوط.
إبراهيم السيد علي أبو عطية – مركز السنطة، محافظة الغربية.
محمود سلامة شامخ زكي محمود – مركز قويسنا، محافظة المنوفية.
يونان حنا فوزي إسحاق – المرج، محافظة القاهرة.
تقي نجاح تقي مهنا – مركز أبو قرقاص، محافظة المنيا.
مينا هاني فتحي فوزي – مركز أبو قرقاص، محافظة المنيا.
إسلام محمد عبدالعزيز السيد – مركز منيا القمح، محافظة الشرقية.
عبدالوهاب عطية محمد عطية – مركز بلبيس، محافظة الشرقية.
محمد أحمد محمد – مركز قويسنا، محافظة المنوفية.
هاني عيسى عبدالحي خيري – مركز منيا القمح، محافظة الشرقية.
يوسف صبحي شعبان عطية الحناوي – مركز بلبيس، محافظة الشرقية.
مينا فكتور حشمة ناروز – مركز أبو قرقاص، محافظة المنيا.
أدهم محمد الشرقاوي – مركز السنطة، محافظة الغربية.
يوسف خليفة سالم – مركز السنطة، محافظة الغربية.

منظمة العابرين الليبية طبرق الليبية 15 مواطنًا حادث غرق مدينة طبرق الليبية أسيوط الشرقية المنيا القاهرة

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