الرئيس الإيراني: نحمي حدودنا ولا نسعى إلى توسيع نطاق الحرب

نفى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الثلاثاء، نية بلاده توسيع نطاق الحرب، حيث قال بزشكيان إن ما تفعله إيران هو الدفاع عن حدودها، وهي لا تريد استمرار الحرب.

لكنه أقرّ بوجود انقسام داخلي إذ طالب بإنشاء “مجتمع لا يطمع فيه العدو بالدخول إليه وتمزيقه قطعة قطعة والقضاء عليها”، وفق ما نقلت وسائل الإعلام الرسمية.

تأتي تلك التصريحات فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أن المفاوضات مع إيران تجري “الآن”، رغم نفي طهران ذلك في وقت سابق، واصفاً إياها بأنها الفرصة الأخيرة بالنسبة إلى المسؤولين الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن “المحادثات جارية الآن، وهذه فرصة أخيرة لهم لتوقيع وثيقة جيدة”، مشدداً على أن هذه المفاوضات تجري “بناء على طلب” من طهران، وبدعم من السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.