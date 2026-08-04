قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توقعات بارتفاع الذهب في مصر .. وعيار 21 يستقر عند هذا السعر
بشرى سارة من الأرصاد بشأن حالة الطقس.. انكسار الموجة الحارة
الرئيس الإيراني: نحمي حدودنا ولا نسعى إلى توسيع نطاق الحرب
استعدادًا لمونديال الفروسية.. مصر تبدأ ترقيم خيول الأهرامات بالشرائح الإلكترونية
صلاة كسوف الشمس.. متى تقام وكيفية أدائها ؟
خالد الغندور يكشف موقف عمر كمال عبد الواحد مع الأهلي
التموين تكشف ضوابط الأوكازيون الصيفي.. تخفيض حقيقي للأسعار
جندي روسي يفتح النار في شبه جزيرة القرم.. ومقتل 4 أشخاص
اعرف الجرام بكام.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026
منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية.. من يحق له الحصول عليها؟
لم يسلم منه أحد.. توسع انتشار داء الكلب في إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الإيراني: نحمي حدودنا ولا نسعى إلى توسيع نطاق الحرب

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
محمد على

نفى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الثلاثاء، نية بلاده توسيع نطاق الحرب، حيث قال بزشكيان إن ما تفعله إيران هو الدفاع عن حدودها، وهي لا تريد استمرار الحرب.

لكنه أقرّ بوجود انقسام داخلي إذ طالب بإنشاء “مجتمع لا يطمع فيه العدو بالدخول إليه وتمزيقه قطعة قطعة والقضاء عليها”، وفق ما نقلت وسائل الإعلام الرسمية.

تأتي تلك التصريحات فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أن المفاوضات مع إيران تجري “الآن”، رغم نفي طهران ذلك في وقت سابق، واصفاً إياها بأنها الفرصة الأخيرة بالنسبة إلى المسؤولين الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن “المحادثات جارية الآن، وهذه فرصة أخيرة لهم لتوقيع وثيقة جيدة”، مشدداً على أن هذه المفاوضات تجري “بناء على طلب” من طهران، وبدعم من السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إيران الدفاع عن حدودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب السعودية والإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

حقيقة زلزال 4 و5 أغسطس.. رئيس البحوث الفلكية يرد على الشائعات

تنسيق الجامعات

جايب 65% علمي علوم؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق الجامعات 2026

عداد الكهرباء

بعد زيادة الشرائح ورسوم خدمة العملاء.. اعرف سر خصم 428 جنيها من رصيد عداد الكهرباء

سعر الجنيه الذهب اليوم

خسارة 840 جنيها.. الجنيه الذهب يواصل الهبوط

أرشيفية

شعر به السكان.. زلزال يضرب المغرب بقوة 4.7 ريختر

أسعار الذهب اليوم

هبوط اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 .. كم سعر عيار 21؟

عداد الكهرباء

حتى لو الشقة مقفولة .. الكهرباء تقر 30 جنيهًا زيادة في رسوم خدمة العملاء

فينو

تبدأ من جنيه واحد للرغيف.. التموين تعلن أسعار الخبز السياحي والفينو الرسمية

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة تواصل جهودها لدعم العملية السياسية في السودان

الأمم المتحدة تواصل جهودها لدعم العملية السياسية في السودان

باكستان: تحذير من إمكانية حدوث سيول جارفة وفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة

باكستان: تحذير من إمكانية حدوث سيول جارفة وفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة

تعطل جزئي لحركة القطارات جنوب هولندا بسبب حرائق الغابات

تعطل جزئي لحركة القطارات جنوب هولندا بسبب حرائق الغابات

بالصور

بالشراشيب.. هدى المفتى تثير الجدل بفستان لافت

هدى المفتى تثير الجدل باطلالتها
هدى المفتى تثير الجدل باطلالتها
هدى المفتى تثير الجدل باطلالتها

أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء

أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء
أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء
أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكشك الصعيدي

طريقة عمل الكشك الصعيدي..
طريقة عمل الكشك الصعيدي..
طريقة عمل الكشك الصعيدي..

فيديو

الحيوانات الزلازل

تحركت بشكل غريب قبل الزلزال.. هل الحيوانات تعرف ما لا نعرفه ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد