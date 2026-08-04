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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإنفاق الدفاعي يعزز طموحات "دايملر".. ومليار يورو إيرادات مستهدفة بحلول 2028

الإنفاق الدفاعي يعزز طموحات "دايملر".. ومليار يورو إيرادات مستهدفة بحلول 2028
الإنفاق الدفاعي يعزز طموحات "دايملر".. ومليار يورو إيرادات مستهدفة بحلول 2028
أ ش أ

قالت الرئيسة التنفيذية لشركة "دايملر" للشاحنات إن زيادة الاستثمار في قطاع الدفاع ستحقق فوائد إيجابية لأعمال الشركة، حيث تسعى الشركة الألمانية إلى زيادة إيراداتها من المركبات العسكرية، وتوقعت مضاعفة إيراداتها من الإنتاج الدفاعي إلى مليار يورو في 2028.

وذكرت الرئيسة التنفيذية، كارين رادستروم، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن الابتكارات المتعلقة بالقيادة الذاتية وتسريع دورات التطوير هما من بين السبل التي يمكن لشركة تصنيع الشاحنات من خلالها الاستفادة من خبرات شركائها في قطاع الدفاع.

وقالت: "نشهد حالياً في قطاع الدفاع ابتكارات كثيرة، نعتقد أنها ستعود بالنفع على القطاع المدني أيضاً".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن شركات السيارات الألمانية اتجهت بشكل متزايد إلى قطاع الدفاع لتحقيق النمو، وفي بعض الحالات لتشغيل المصانع التي أصبحت غير مستغلة بالكامل نتيجة انخفاض الطلب على مركباتها المدنية.

كانت شركة "دايملر" للشاحنات قد أعلنت في يونيو أنها تستثمر ما بين 10 و20 مليون يورو في توسيع نطاق منتجاتها الدفاعية، وتطوير مجموعة أوسع من المركبات العسكرية، والتوسع خارج أوروبا.

كما كشفت الشركة عن هدفها لمضاعفة إيراداتها من قطاع الدفاع لتصل إلى مليار يورو بحلول عام 2028، أي قبل عامين من الموعد المحدد سابقاً في عام 2025. وقد حققت شركة "دايملر" للشاحنات مبيعات بقيمة 45.9 مليار يورو في قطاعاتها الصناعية العام الماضي، إلا أنها شهدت انخفاضاً في الأرباح نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية وتباطؤ نمو سوق أمريكا الشمالية.

وقالت كارين رادستروم إن قطاع الدفاع في الشركة يتطور "بسرعة تفوق توقعاتنا"، وأن صناعة الدفاع تنمو بوتيرة أسرع من قطاعها التقليدي.

وأضافت أن "دايملر" للشاحنات لديها القدرة على زيادة الإنتاج على نطاق واسع بوتيرة أسرع من الشركات التقليدية العاملة في مجال الدفاع والتي اعتادت على تصنيع كميات أقل.

وتابعت: "لدينا القدرة على التوسع الصناعي الحقيقي، لأن ما تحتاجه جميع وزارات الدفاع حالياً، كما تعلمون، هو زيادة في الطاقة الإنتاجية وبسرعة كبيرة".

وأشارت رادستروم إلى أن الجيوش تتطلع إلى نشر شاحنات ذاتية القيادة لتعزيز السلامة في ساحة المعركة. وأوضحت أن الشاحنات المزودة بتقنية القيادة الذاتية تحتاج إلى عدد أقل من الأفراد العسكريين لتشغيلها.

وأوضحت أن الحاجة إلى تشغيل المركبات في مناطق النزاع عالية الخطورة شجعت على تبني القيادة عن بعد وتطوير ميزات جديدة مثل "القيادة الجماعية"، حيث تتبع عدة شاحنات ذاتية الحركة مركبةً رئيسيةً يقودها سائق.

ويمكن تطبيق التقنيات نفسها في السياق المدني، ولكن في حالات استخدام مختلفة. وقالت: "هناك بعض أوجه التشابه بين الدروس المستفادة حالياً من مشاريعنا الدفاعية ذاتية القيادة والجانب المدني أيضاً".

وأضافت أن التكنولوجيا ذاتية القيادة ستساهم في تحسين ربحية قطاع الخدمات اللوجستية، نظراً لأن القوى العاملة تمثل 40 في المائة من تكاليف شركات النقل بالشاحنات.

وقالت رادستروم: "إذا أمكن خفض التكاليف بنسبة 40% وتشغيل الشاحنات على مدار الساعة، فسيكون ذلك بمنزلة نقلة نوعية هائلة"، مضيفة أن إضافة القدرات ذاتية القيادة تمثل "أكبر تغيير" يواجه هذا القطاع.

وتستهدف "دايملر" البدء في تسليم شاحنات ذاتية القيادة في مناطق محددة بالولايات المتحدة العام المقبل، مع خطة للتوسع الكبير في عام 2028، حسب رادستروم، التي اعتبرت أن المجموعة الألمانية بوسعها الاستفادة كذلك من سرعة نشر التقنيات الجديدة من قبل الشركات الناشئة في مجال الدفاع، مقارنة بعمليات التطوير في قطاع السيارات التي تستغرق فترات زمنية أطول.

ويمكن للمجموعة الألمانية أيضًا الاستفادة من سرعة نشر التقنيات الجديدة من قبل الشركات الناشئة في مجال الدفاع، مقارنةً بعملية التطوير الأطول في قطاع السيارات.

وبينت الرئيسة التنفيذية لـ"دايملر" أن ساحة المعركة تعد بيئة اختبار للتقنيات ذاتية القيادة الجديدة، ما يسمح بتطوير البرمجيات والأجهزة بسرعة، مؤكدة أن "هذه الدورة أسرع بكثير في قطاع الدفاع الآن مقارنة بالطريقة المعتادة التي نمارس بها أعمالنا".

الرئيسة التنفيذية لشركة دايملر للشاحنات زيادة الاستثمار في قطاع الدفاع الشركة الألمانية المركبات العسكرية

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