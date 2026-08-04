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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 4-8-2026

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
رانيا أيمن

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5830.12 جنيه، مقابل 5880 جنيهًا أمس، ليفقد نحو 49.88 جنيه للجرام، وسط تراجع ملحوظ في مختلف الأعيرة.

وسجل عيار 24 نحو 6663 جنيهًا اليوم، مقابل 6720 جنيهًا أمس، متراجعًا بنحو 57 جنيهًا، بينما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4997.25 جنيه، مقارنة بـ5040 جنيهًا، بخسارة نحو 42.75 جنيه للجرام.

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 3886.75 جنيه، مقابل 3920 جنيهًا أمس، منخفضًا بنحو 33.25 جنيه.

أسعار الذهب في مصر اليوم

في حين هبطت أوقية الذهب إلى 207242.47 جنيه، مقابل 209015.36 جنيه، بخسارة بلغت نحو 1772.89 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 46641 جنيهًا، مقابل 47040 جنيهًا أمس، ليتراجع بنحو 399 جنيهًا، وسط استمرار تحركات أسعار الذهب بين الصعود والهبوط في السوق المحلية.

وبذلك تكون أكبر خسارة في أسعار الذهب اليوم من نصيب الجنيه الذهب، الذي فقد نحو 399 جنيهًا مقارنة بسعر أمس، بينما خسر جرام الذهب عيار 21 نحو 49.88 جنيه، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

أسعار الذهب أوقية الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 21

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