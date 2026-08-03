هل تنشق الأرض أثناء الزلزال .. إليك الإجابة

أثار حدوث الزلزال القوى في فجر اليوم الاثنين، حالة كبيرة من الجدل بين المواطنين على السوشيال ميديا.

يعتقد عدد كبير من الأشخاص أن الأرض تنشق عند حدوث الزلزال.. فهل هذا صحيح؟

ووفقا لما جاء في موقع earthquakescanada فإن فكرة انشقاق الأرض أثناء الزلزال يعد من المفاهيم الخاطئة الشائعة فكرة وجود حفرة في الأرض تنفتح أثناء الزلزال لتبتلع الضحايا وهذا لا يمت للواقع بصلة، بل هو مجرد تصوير هوليوودي للزلازل .

بعد زلزال قوي، قد تظهر بعض الشقوق على الأرض أو في الأقبية. هذه ليست صدوعًا، وليست شقوقًا على وشك الانغلاق و من المرجح أن تكون هذه الشقوق ناتجة عن هبوط التربة بسبب اهتزاز الأرض.

أين تحدث الزلازل

تحدث الزلازل في جميع أنحاء العالم، إلا أن معظمها يقع في المناطق المتواجدة على الصدوع النشطة التي تحدد الصفائح التكتونية الرئيسية للأرض حيث أن 90% من زلازل العالم تحدث على طول حدود هذه الصفائح (التي تمثل حوالي 10% من سطح الأرض).

وتُعد "حلقة النار" المحيطة بالمحيط الهادئ، والتي تشمل الساحل الغربي لكندا، من أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا في العالم على عكس شمال افريقيا وتحديدا مصر.