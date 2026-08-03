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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

1 سبتمبر .. أولى جلسات محاكمة 5 متهمين فى انتحال صفة قاضٍ

المتهم
المتهم
مصطفي رجب

حددت جهات التحقيق جلسة 1 سبتمبر المقبل كأولى جلسات محاكمة 5 متهمين فى واقعة  انتحال صفة قاضٍ.

وجاءت اعترافات المتهم أمام النيابة، أنه قدم مبالغ مالية للموظفين الثلاثة على سبيل الرشوة مقابل تسهيل دخوله إلى مبنى المحكمة وقاعات الجلسات عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

وتابع، إنه استغل خلو القاعات لتصوير مقاطع فيديو يظهر فيها مرتديًا وشاحًا قضائيًا نجح في تصنيعه ليكون شبيهًا بالوشاح الرسمي للقضاة، بهدف إيهام ضحاياه بصفته المزعومة، وكسب ثقتهم لإقناعهم بقدرته على إنهاء قضاياهم ومصالحهم صلب العمل القضائي.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عاطل وثلاثة موظفين بمحكمة شمال القاهرة، لاتهام الموظفين بتسهيل دخول المتهم الأول إلى قاعات المحكمة بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، ومساعدته على انتحال صفة قاضٍ بهدف النصب على المواطنين.

وكشفت التحريات، أن المتهم اتفق مع موظفين فى المحكمة بدخوله إلى القاعة بعد انتهاء اليوم، وتصويره داخل قاعة المحكمة بالوشاح الخاص بالقضاة على المنصة، وذلك لنشرها على صفحتة الشخصية فى مواقع التواصل الاجتماعي، لإيهام المواطنين بقدرته على إنهاء مصالح لهم والحصول منهم على أموال.

وانكشفت الواقعة عقب نشر أحد المواطنين مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اتهم خلاله المتهم الأول بالاستيلاء على مبلغ مالي منه، بعد إيهامه بأنه يعمل قاضيًا.


 

انتحال صفة قاضى المحكمة الأجهزة الأمنية قاضى

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