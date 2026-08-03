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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مشادة تحولت إلى جريمة .. القصة الكاملة لمقتل شاب على يد قريبه في شبرا الخيمة

المتوفى
المتوفى
إبراهيم الهواري

داخل أحد شوارع عزبة البكري بمنطقة مسطرد في شبرا الخيمة، لم يكن أحد يتوقع أن تنتهي مشادة كلامية بين شابين تربطهما صلة قرابة بجريمة قتل، بعدما تحول الخلاف في لحظات إلى اعتداء بسلاح أبيض أنهى حياة شاب في مقتبل العمر.


البداية كانت بمشادة كلامية بين الشاب محمد زكريا محمد، 23 عامًا، عامل، وزوج ابنة خالته. ومع تصاعد حدة النقاش، تطور الخلاف إلى مشاجرة، قبل أن يبتعد المتهم عن المكان للحظات، ثم يعود ممسكا بسكين استله من أحد المطاعم القريبة، وفقًا لما أسفرت عنه التحريات.

تفاصيل الواقعة 

لم يمنح المتهم المجني عليه فرصة للنجاة، إذ لاحقه وسدد له طعنة نافذة أسفل الصدر من الجهة اليمنى، فسقط على الأرض وسط حالة من الصدمة بين الأهالي الذين هرعوا لإنقاذه، وتم نقله على الفور إلى مستشفى المطرية، إلا أنه وصل في حالة حرجة، وفشلت محاولات إسعافه، ليفارق الحياة متأثرًا بإصابته.
بلاغ بالواقعة وصل إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، لتنتقل قوة من مباحث قسم ثان شبرا الخيمة إلى المستشفى ومكان الحادث، حيث بدأت في فحص ملابسات الجريمة وسماع أقوال الشهود، وتبين أن المجني عليه والمتهم تجمعهما صلة قرابة، وأن المشاجرة كانت الشرارة التي انتهت بجريمة قتل.

تكثيف التحريات 

وبتكثيف التحريات وتتبع خط سير المتهم، نجحت قوات المباحث في ضبطه بعد وقت قصير من ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الجريمة، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في ارتكابها.
وأخطرت الأجهزة الأمنية الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بنقل الجثمان إلى الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن، كما قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف جميع ملابسات الواقعة.

القليوبية محافظة القليوبية شبرا الخيمة عزبة البكري جريمة قتل

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