قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البلطي يبدأ من 69 جنيهًا والجمبري يتراجع .. مفاجأة في أسعار الأسماك اليوم بالأسواق
برلماني: الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة لتوفير السلع وضمان جودتها وتكوين مخزون آمن
ترامب يهاجم إيران: قيادتها مخادعة بشكل لا يُصدق ولا تلتزم بكلمة
تأجيل محاكمة 53 متهما في قضية خلية القطامية لـ 15 نوفمبر
فضيحة تهز إسرائيل.. اتهام عاملين في حضانة بتعذيب الرضع وكسر ذراع طفل
رمضان عبدالمعز: الزلازل آيات للتذكير.. والمؤمن يعتبر بكل مشهد كوني ويحوّله لزيادة في الإيمان
ببدلة أنيقة واستعراض بالسلاح .. فيديو جديد يكشف المتهم بانتحال صفة قاضٍ قبل سقوطه
عطَّل حركة المرور.. القبض على شخص تعدى على ضابط شرطة في الشرقية
بعد وفاة بسمة سمير بسبب خضّة الزلزال .. ما علامات نوبة الهلع
الذهب يفاجئ الأسواق اليوم .. تحرك جديد في الأسعار بعد تراجع الدولار والنفط
بـ70 جنيه .. رسوم تسليم شهادات نجاح طلاب الثانوية العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية: خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة إلى 232 درجة

تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة
تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة
إبراهيم الهواري

اعتمد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، خفض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2026/2027 إلى 232 درجة، كما اعتمد الحد الأدنى للقبول بنظام الثانوي العام (خدمات) عند 215 درجة، وذلك عقب الانتهاء من دراسة الكثافات الفعلية بمدارس التعليم الثانوي العام على مستوى المحافظة.


وجاء القرار بعد متابعة المحافظ مع الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، للموقف النهائي للقبول بالصف الأول الثانوي العام، ومراجعة أعداد الطلاب الذين اتجهوا للالتحاق بمدارس التعليم الفني بمختلف تخصصاته، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومدارس التمريض وغيرها من البدائل التعليمية، بما أسهم في إعادة تقييم الطاقة الاستيعابية لمدارس التعليم الثانوي العام.
وأكد محافظ القليوبية أن قرار خفض الحد الأدنى جاء بعد دراسة دقيقة وشاملة لمعدلات الإقبال والكثافات داخل المدارس، بما يحقق التوازن بين إتاحة الفرصة لعدد أكبر من الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام، والحفاظ على كثافات مناسبة داخل الفصول بما يسهم في تقديم خدمة تعليمية متميزة.
وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تحرص على أن تستند جميع القرارات المتعلقة بقطاع التعليم إلى بيانات ومؤشرات واقعية، بما يضمن تحقيق صالح الطلاب وأولياء الأمور، مع الحفاظ على انتظام واستقرار العملية التعليمية، مؤكدًا استمرار التنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم لمتابعة تنفيذ القرار وفق الضوابط المنظمة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن المديرية ستبدأ فورًا في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق القرار واستقبال طلبات الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى الجديد، وفقًا للقواعد والتعليمات المنظمة للقبول.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة وكيل وزارة التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

حقيقة توقع وقوع زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس

هل يحدث زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس؟ البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

تنسيق الجامعات 2026

88.9 %سياسةواقتصاد 85.9% للاعلام 87.1% للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2026

أرشيفية

البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث زلزال جديد خلال الفترة المقبلة

البنزين

بعد زيادات الأسعار العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

تنسيق الجامعات 2026

لو مجموعك بين 50-60% علمي.. تعرف على الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

الذهب

الذهب نزل الحق اشتري .. سعر الجرام من عيار 21 يسجل رقماً قياسياً جديدا

بسمة سمير

ماتت وأولادها في حضنها .. سيدة تفارق الحياة بسبب فزع زلزال الفجر

ترشيحاتنا

دجيكو

دجيكو يمدد عقده مع سالكة الألماني

منتخب مصر لكرة اليد

بعد فوز الدنمارك علي فرنسا ..رسميًا.. شابات مصر يتأهلن الي ربع نهائي مونديال اليد ويواصلن كتابة التاريخ

تشيلسي

تشيلسي يضم قائد ليفربول الإنجليزي السابق

بالصور

بعد واقعة بسمة سمير.. تحذير عاجل لمرضى القلب عند الشعور بالزلزال.. وأخصائية تكشف الفئات الأكثر عرضة للخطر

بعد واقعة بسمة سمير.. تحذير عاجل لمرضى القلب عند الشعور بالزلزال.. أخصائية قلب تكشف الفئات الأكثر عرضة للخطر
بعد واقعة بسمة سمير.. تحذير عاجل لمرضى القلب عند الشعور بالزلزال.. أخصائية قلب تكشف الفئات الأكثر عرضة للخطر
بعد واقعة بسمة سمير.. تحذير عاجل لمرضى القلب عند الشعور بالزلزال.. أخصائية قلب تكشف الفئات الأكثر عرضة للخطر

بعد واقعة وفاة شابة بالمنوفية.. كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بزلزال؟

الزلزال بدأ.. بعد واقعة بسمة سمير كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بهزة أرضية؟
الزلزال بدأ.. بعد واقعة بسمة سمير كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بهزة أرضية؟
الزلزال بدأ.. بعد واقعة بسمة سمير كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بهزة أرضية؟

الموت بالخضة .. خرافة أم حقيقة؟ أخصائية قلب تحسم جدل وفاة بسمة سمير

بسمة سمير
بسمة سمير
بسمة سمير

إلهام شاهين تكشف صورا جديدة من كواليس "حين يكتب الحب"

الهام شاهين
الهام شاهين
الهام شاهين

فيديو

الشاي

قبل ما تشرب الكوب.. تحذير خطير من الشاي مجهول المصدر

فاتن بن عمر العزيزي

مأساة تهز الرياضة المغربية.. وفاة لاعبة كرة قدم غرقًا أثناء محاولة الوصول إلى سبتة

أحمد ماهر

كنت غاضبا.. أحمد ماهر يكشف كواليس تكريمه فى المهرجان القومي للمسرح.. فيديو

فيروس بوربون

فيروس نادر بلا علاج .. بوربون يهاجم الأمريكيين| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد