الخارجية : افتتاح مكاتب تصديق فى مطروح وأسوان ونادي هليوبوليس

أعلن السفير حداد الجوهرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، العمل على رقمنة خدمات التصديق على مستوى الجمهورية والتى سيتم إطلاقها قريباً.



جاء ذلك خلال مشاركة مساعد وزير الخارجية فى الجلسة العامة "الخدمات القنصلية للمصريين بالخارج"، بحضور نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج السفير نبيل حبشي.

وقال الجوهري، إن العمل القنصلي لا يقتصر على البعثات فى الخارج.. مشيراً إلى أن الفترة الماضية ومنذ تولى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مهام منصبه بعد ضم وزارة الهجرة إلى وزارة الخارجية كان الهدف الأساسي حل وتذليل مشاكل المصريين بالخارج.

واستعرض ما تم إنجازه من توسع فى عدد مكاتب التصديقات لتصل إلى ٤١ مقابل ٢٥ مكتبا فى عام ٢٠٢٥.. مضيفا أنه تم افتتاح مكاتب تصديق فى مطروح وأسوان، بالإضافة إلى مكاتب بعدد من الجامعات ونادي هليوبوليس.

وأشار الجوهري إلى أنه جرى التصديق على حوالى 2ر3 مليون تصديق خلال عام ٢٠٢٥.



وكشف مساعد وزير الخارجية عن أنه سيتم قريباً إطلاق الموقع التفاعلي للسفارات المصرية بالخارج.. مؤكدا أهمية وجود الخطوط الساخنة للسفارات والتواصل عبر واتساب وايضا الخط الساخن للوزارة للرد على استفسارات المصريين بالخارج.

وقال إن مصر نجحت وبدون ضجيج فى إجلاء آلاف المصريين الذين كانوا عالقين فى الكويت والبحرين وقطر خلال أزمة إغلاق الرحلات الجوية فى ضوء الأزمة الإيرانية، كما كانت مصر الدولة الوحيدة التى استطاعت إجلاء جثامين وفيات طبيعية من الخليج وبدون ضجيج لأننا نؤمن بأن هذا هو واجبنا.

من جانبه.. استعرض مدير إدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، التطوير الكبير الذى شهدته منظومة وإدارة الجوازات منذ عام ٢٠٢٥ للارتقاء بالخدمات لتليق بالمواطن المصري.

وتناولت الجلسة العامة رقمنة الخدمات القنصلية وخدمات اصدار وتجديد بطاقات الرقم القومي وجوازات السفر وملف تسوية المواقف التجنيدية لشباب المصريين بالخارج وآليات رعاية العمالة المصرية بالخارج.

من جانبها.. استعرضت رشا عبد الباسط عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ورعاية شئون العمالة المصرية بالخارج، دور مكاتب التمثيل العمالى التى تتلخص فى حماية ورعاية المصريين في الخارج،.. مبرزة التشريعات العمالية لحماية حقوق العمال فى التأمينات والمعاشات وتوفير فرص العمل فى الخارج، وكذلك توقيع مذكرات التفاهم مع وزارات العمل فى الدول المختلفة.

وأشارت إلى أن وزارة العمل توفر من خلال مكاتبها فى الخارج، القيام بالدراسات الاقتصادية واحتياجات سوق العمل، كما تشمل الخدمات، اعتماد عقود العمل وتجديد هذه العقود، واعتماد اعلانات أصحاب الأعمال بالصحف المصرية، فضلا عن اعتماد شهادات الاستمرار فى العمل واعتماد عقود السيدات حماية لحقوقهن.

وقالت إنه تم استرداد مستحقات عملية سواء معاشات أو تأمينات خلال عام ٢٠٢٥، وكذلك تقديم آلاف الاستشارت العمالية بجانب الزيارات الميدانية.

وأضافت أن الوزارة على تعاون مستمر مع وزارة الخارجية، وهناك توسع فى مكاتب التمثيل العمالية لخدمة أكثر من دولة، وكذلك توفير حماية تأمينية أقوى للعامل المصرى بالتنسيق مع شركة مصر للتأمين. و إتاحة تطبيق إلكتروني لخدمات مكتب التمثيل العمالى، مشيرة للاتفاقيات التى تمت مع السعودية ولبنان والأردن والكويت والإمارات، والعراق و إيطاليا، لتنظيم انتقال العمالة وتوفير مسارات أمنه للعمالة المصرية بالخارج.

وعن تطوير خدمات الأحوال المدنية.. قال مدير إدارة التخطيط والمتابعة قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية إن التطوير في الأحوال المدنية شمل تغيير وتطوير شامل للسجل المدني من اول المبنى وحتى الموظف وشمل التوسع الجغرافي لتوفير الخدمات في جميع أنحاء الجمهورية مثل المولات والتجمعات وزيادة ساعات العمل فبعض المكاتب تعمل حتى الساعة ١١ ليلا وأيام العطلات.