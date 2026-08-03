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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هل يحدث زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس؟ البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

حقيقة توقع وقوع زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس
حقيقة توقع وقوع زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس
إسلام خالد

هل يحدث زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس؟، تسأل تداوله مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشكل كبير بمنشورات تزعم وجود احتمالية لوقوع زلزال كبير خلال الساعات القادمة، ويأتي ذلك بالتزامن مع الهزة الأرضية التي شعر بها عدد من المواطنين فجر اليوم.

زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس

وإجاب الدكتور باسم نبوي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن حقيقة حدوث زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس، والذي يؤكده عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الراهن.

التنبؤ بزلزال يوم 5 أغسطس

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه لا يمكن التنبؤ بموعد أو مكان وقوع الزلازل على مستوى العالم، مشددًا على أن ما يمكن رصده علميًا هو تقييم النشاط الزلزالي للمناطق، وليس تحديد توقيت وقوع زلزال بعينه.

وأوضح أن الزلزال الذي وقع فجر اليوم استمر قرابة 30 ثانية، وهو ما تسبب في شعور عدد كبير من المواطنين به، خاصة في القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات.

وأضاف أن المعهد سجل أكثر من 10 هزات ارتدادية عقب الزلزال، بلغت أقصى قوة لها أقل من 3 درجات على مقياس ريختر، مؤكدًا أن هذه الهزات كانت ضعيفة، ولذلك لم يشعر بها المواطنون.

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن جميع ما يتم تداوله بشأن تحديد موعد وقوع زلزال خلال الأيام المقبلة لا يستند إلى أساس علمي، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن مصر ما زالت بعيدة عن الأحزمة الزلزالية الرئيسية، موضحًا أن أقربها هو حزام شرق البحر المتوسط، الذي يبعد نحو 400 كيلومتر عن الحدود المصرية. وأشار إلى وجود نشاط زلزالي في خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر، إلا أنه لا يصل إلى قوة الزلازل التي يشهدها حزام شرق البحر المتوسط.

وأوضح أن زلزال فجر اليوم يُعد من الأنشطة الزلزالية المرتبطة بخليج السويس، وأن تأثيره اقتصر على شعور المواطنين بالهزة وحالة من القلق، دون أي تأثير على البنية التحتية أو الأرواح.

البحوث الفلكية تحذر أخطاء قد تكلفك حياتك

وأوضح المعهد أن الهدف من نشر هذه التعليمات هو رفع الوعي بكيفية التصرف الصحيح أثناء الزلازل، مؤكدًا أن حالة الذعر وسوء التصرف قد تكون أخطر من الهزة نفسها.

وأشار إلى أن زلزال 12 أكتوبر 1992 شهد وقوع عدد من الوفيات والإصابات نتيجة الفزع والتصرفات الخاطئة، وليس بسبب انهيار المباني فقط، وهو ما يجعل الالتزام بإرشادات السلامة أمرًا ضروريًا.

ماذا تفعل عند حدوث زلزال؟

  • ونصح المعهد المواطنين باتباع عدد من الإجراءات المهمة، أبرزها:
  • عدم الذعر والتصرف بهدوء وعقلانية.
  • الابتعاد عن الخزائن والرفوف والنوافذ وكل الأجسام غير المثبتة.
  • الاحتماء أسفل طاولة أو كنبة قوية حتى انتهاء الهزة.
  • فصل الكهرباء والغاز إذا كان ذلك آمنًا.
  • إذا كنت تقود سيارة، توقف فورًا إلى جانب الطريق.
  • تجنب الوقوف أو إيقاف السيارة أسفل الجسور أو بالقرب من خطوط الضغط العالي.
  • عدم استخدام المصاعد الكهربائية، لاحتمال انقطاع التيار الكهربائي.
  • إذا كنت داخل مدرسة أو مبنى متعدد الطوابق، فلا تندفع نحو السلالم أثناء الهزة، وانتظر حتى تنتهي ثم اتبع تعليمات الإخلاء.


 

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