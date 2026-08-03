رئيس قبرص يعبر عن الاستعداد لدعم اليونان في مكافحة حرائق الغابات

قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، اليوم /الاثنين/، إن بلاده مستعدة لدعم اليونان في مكافحة حرائق الغابات التي لا تزال مستعرة في غرب منطقة أتيكا.

وأضاف خريستودوليدس، حسبما أوردت صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية، "نراقب بألم الدمار الذي يلحق بمناطق مختلفة في اليونان جراء الحرائق المميتة التي اندلعت في الأيام الأخيرة، معبًرا عن بالغ حزنه إزاء الخسائر البشرية الناجمة عن الحرائق.

وأكد أن رئيس خدمة الإطفاء في قبرص ومنسق الحماية المدنية الوطني المؤقت، نيكوس لونجينوس، على اتصال مستمر مع الحكومة اليونانية، وأن بلاده تقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة في عمليات إخماد الحرائق في حال طُلب منها ذلك.

تأتي هذه التصريحات عقب اصطدام مروحيتين لإطفاء الحرائق، أمس الأحد، بالقرب من منطقة بساثا الساحلية، التي تقع على بعد حوالي 65 كيلومترًا غرب أثينا، أثناء مشاركتهما في مكافحة حرائق غابات هائلة؛ ما أدى إلى مصرع طيار دنماركي وضابط اتصال من فرقة الإطفاء اليونانية، بعد أن اشتعلت النيران في إحدى المروحيتين وسقطت في وادٍ..أما المروحية الثانية، فقد تمكنت من إجراء هبوط اضطراري رغم تعرضها لأضرار، ونجا طيارها البريطاني والمنسق اليوناني.

وأكدت الشرطة اليونانية أن التحقيق في ملابسات تحطم المروحيتين جارٍ، كما تم تأمين موقع الحادث.

وحتى صباح اليوم الاثنين، كانت الحرائق لا تزال مستعرة بالقرب من قرية أيوس نكتاريوس، الواقعة شرق بساثا، وتم إرسال تنبيهات طارئة إلى السكان في مناطق تمتد شرقاً حتى بلدة نيا بيراموس، الواقعة على خليج إلفسينا، تأمرهم بالإخلاء.

وتتفاقم الحرائق بسبب سرعة الرياح التي تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة، حيث حذر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس الأحد، من أن تلك الرياح العاتية قد تؤدي إلى توقف أسطول الطائرات المكافحة للحرائق في البلاد عن العمل.