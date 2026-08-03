إذاعة القرآن الكريم تبث المصحف المجود بصوت الشيخ محمود علي البنا لأول مرة

تبدأ إذاعة القرآن الكريم ولأول مرة بث "المصحف المجود" كاملًا بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، يوميًا في تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق مساءً ، ابتداءً من العاشر من أغسطس الجاري .. و يأتي ذلك ضمن سلسلة التلاوات النادرة "لآلئ إذاعة القرآن الكريم".

ويُعد الشيخ محمود علي البنا أحد أبرز أعمدة مدرسة التلاوة المصرية الخالدة، حيث يتميز صوته بنبرة فريدة يستطيع المستمع تمييزها بمجرد سماعها، إذ تجتمع في حنجرته القوة مع النداوة، وينساب أداؤه في وقار وهيبة وخشوع يأسر القلوب.

يذكر أن الشيخ البنا ولد في 17 ديسمبر 1926 بقرية "شبرا باص" التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية .. وجرى اعتماده قارئًا بالإذاعة المصرية في يوم يوافق نفس يوم ميلاده عام 1948 وهو في الثانية والعشرين من عمره.. وعاش الشيخ البنا 58 عامًا، قضى منها 36 عامًا متواصلة في خدمة كتاب الله تلاوة وتجويدًا حتى رحل عن عالمنا في 20 يوليو عام 1985 .

ويأتي هذا البث في إطار حرص إذاعة القرآن الكريم المتواصل على مد مستمعيها عبر العالم بكل ما هو نادر وجديد من أرشيف التلاوات الخالدة؛ حيث أذاعت الإذاعة مؤخرًا الختمة المرتلة لأول مرة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، والختمة المجودة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، لتظل أصوات قراء مصر العظام عبر الأجيال والزمان حاضرة في الوجدان المصري والعربي والإسلامي.