الأوقاف: تكليف الدكتورة فاطمة عنتر مساعدا للوزير لشئون الواعظات

أصدر الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، قرارًا بتكليف الدكتورة فاطمة عنتر محمد بدري، بالعمل مساعدًا لوزير الأوقاف لشئون الواعظات، لمدة عام.

ويأتي هذا القرار في إطار دعم منظومة عمل الواعظات، والاستفادة من الكفاءات العلمية والدعوية في تطوير البرامج الموجهة للمرأة، وتعزيز الدور الدعوي والتوعوي للواعظات بما يسهم في تحقيق رسالة الوزارة ونشر الفكر الوسطي المستنير.

فعاليات البرنامج الصيفي للطفل

وفي سياق آخر تواصل وزارة الأوقاف تنفيذ فعاليات البرنامج الصيفي للطفل بجميع المديريات الإقليمية، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وضمن إستراتيجية الوزارة في بناء الإنسان، وترسيخ الوعي الديني والوطني، وسط إقبال كبير من الأطفال وأولياء أمورهم، وبمشاركة فاعلة من الأئمة والواعظات، بالتزامن مع بدء المديريات الإقليمية اختيار الأطفال المتميزين في مختلف مجالات البرنامج.

ويُعقد البرنامج عقب صلاة العصر يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، ويستهدف بناء شخصية الطفل بناءً متوازنًا يجمع بين العلم والقيم والسلوك، من خلال محتوى علمي وتربوي وثقافي متكامل، يُقدَّم بأسلوب مبسط وجذاب، يراعي المراحل العمرية المختلفة، ويسهم في تنمية معارف الأطفال ومهاراتهم.

ويتضمن البرنامج أربعة محاور رئيسة، تشمل: الجانب العلمي من خلال تفسير سور القرآن الكريم، وحفظ الأربعين النووية مع شرحها المبسط، والجانب اللغوي لتنمية مهارات القراءة والكتابة والإملاء، والجانب الأخلاقي والسلوكي في ضوء مبادرة «صحح مفاهيمك»؛ لترسيخ القيم الإسلامية والوطنية، إلى جانب الجانب الترفيهي الذي يشمل تنظيم رحلات تثقيفية وترفيهية للأطفال.

كما يحرص الأئمة والواعظات على غرس الأخلاق الإسلامية والوطنية، وتعزيز قيم الوسطية، والانتماء، وحب الوطن، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على تحمل المسئولية، والمشاركة الإيجابية في خدمة مجتمعه ووطنه.