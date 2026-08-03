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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مجموعك يؤهلك لفين؟.. خريطة الكليات المتوقعة لطلاب علمي علوم

مجموعك يؤهلك لفين؟.. خريطة الكليات المتوقعة لطلاب علمي علوم
مجموعك يؤهلك لفين؟.. خريطة الكليات المتوقعة لطلاب علمي علوم
إسراء عبدالمطلب

مع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، عاد ملف مؤشرات القبول بالكليات إلى صدارة اهتمامات طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، خاصة بعد تراجع الحد الأدنى لشعبة علمي علوم درجة واحدة مقارنة بالعام الماضي، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول إمكانية انخفاض الحدود الدنيا لكليات الطب والصيدلة والهندسة وباقي كليات القمة.

وتبدأ المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات اعتبارًا من الأربعاء 5 أغسطس 2026، وتستمر حتى الأحد 9 أغسطس، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، مع إتاحة تسجيل الرغبات أو تعديلها طوال فترة المرحلة.

انخفاض طفيف في الحد الأدنى

أعلن مكتب التنسيق أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لطلاب النظام الحديث جاء كالتالي:

-علمي علوم: 292 درجة بنسبة 91.25%.

-علمي رياضة: 275.5 درجة بنسبة 86.09%.

-الشعبة الأدبية: 229 درجة بنسبة 71.56%.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المقرر قبول رغباتهم في المرحلة الأولى 94 ألفًا و767 طالبًا وطالبة.

ويُظهر الحد الأدنى لشعبة علمي علوم انخفاضًا بمقدار درجة واحدة مقارنة بتنسيق العام الماضي، الذي توقف عند 293 درجة بنسبة 91.56%، وهو ما يعتبره كثيرون مؤشرًا أوليًا قد ينعكس على الحدود الدنيا لبعض الكليات، لكنه لا يعني بالضرورة حدوث انخفاض مماثل في جميع القطاعات.

هل تتراجع الحدود الدنيا لكليات القمة؟

ورغم الانخفاض الطفيف في الحد الأدنى للمرحلة الأولى، فإن الحدود النهائية للقبول بالكليات لا تتحدد إلا بعد انتهاء تسجيل الرغبات وتحليل رغبات الطلاب والأماكن المتاحة بكل كلية.

وتعتمد نتيجة التنسيق على عدة عوامل، أبرزها أعداد الطلاب الحاصلين على المجاميع المرتفعة، والطاقة الاستيعابية للكليات، وعدد الراغبين في الالتحاق بكل قطاع، وهو ما يجعل مؤشرات العام الماضي استرشادية فقط وليست أرقامًا نهائية.

وتشير بيانات تنسيق 2025 إلى أن أقل كلية طب بشري توقفت عند 298 درجة بنسبة 93.13%، بينما سجلت طب الأسنان 296.5 درجة، والعلاج الطبيعي 294.5 درجة، والصيدلة 294 درجة.

أما كلية التمريض فقد بلغ الحد الأدنى لها 273 درجة بنسبة 85.31%، فيما توقفت كلية العلوم عند 252 درجة بنسبة 78.75%.

تسجيل الرغبات يبدأ الأربعاء

أتاحت وزارة التعليم العالي للطلاب تسجيل رغباتهم إلكترونيًا عبر موقع التنسيق، سواء من خلال الحاسب الشخصي أو معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية.

ويستطيع الطالب تعديل رغباته أكثر من مرة طوال فترة المرحلة، على أن يُعتد بآخر تعديل يتم حفظه قبل غلق الموقع في السابعة مساءً من آخر أيام المرحلة.

ويشترط استكمال تسجيل جميع الرغبات البالغ عددها 75 رغبة، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، وترتيب الكليات وفق أولويات الطالب، وليس وفق المجموع فقط، إلى جانب مراجعة البرامج والأقسام المختلفة داخل الكليات قبل حفظ الرغبات بشكل نهائي.

ماذا ينتظر الطلاب بعد انتهاء المرحلة الأولى؟

بعد غلق باب تسجيل الرغبات، يبدأ مكتب التنسيق في فرز رغبات الطلاب وفقًا للمجموع وقواعد القبول والتوزيع الجغرافي والطاقة الاستيعابية لكل كلية، ثم إعلان نتيجة المرحلة الأولى، التي ستحدد الحدود الدنيا الفعلية للكليات، وتكشف الأماكن الشاغرة استعدادًا لبدء المرحلة الثانية.

ويؤكد خبراء التعليم أن الفارق البسيط في الحد الأدنى للمرحلة الأولى لا يكفي وحده للتنبؤ بانخفاض كبير في تنسيق الكليات، إذ تبقى الكلمة الأخيرة لرغبات الطلاب وعدد المتقدمين لكل كلية، وهي العوامل التي تحسم الحدود الدنيا للقبول في نهاية كل مرحلة من مراحل التنسيق.

تنسيق المرحلة الأولى تنسيق علمي علوم تنسيق الجامعات كليات الصيدلة الحد الأدنى للمرحلة الأولى

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