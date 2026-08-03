بوابة الأجيال للمستقبل.. "الوزراء" يسلط الضوء على أهمية التعليم الفني والتكنولوجي

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلاله الضوء على الأهمية الكبيرة للتعليم الفني والتكنولوجي، باعتبارهما بوابة الأجيال إلى المستقبل، ودورهما في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والخبرات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل، بما يسهم في دعم جهود التنمية الشاملة.

وفي هذا الإطار، استعرض الفيديو ملامح رؤية الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، والتي استهدفت بناء منظومة تعليمية عصرية تواكب أحدث النظم العالمية وتلبي احتياجات سوق العمل، من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات الفنية والتطبيقية اللازمة، وتعزيز الربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.

وأشار الفيديو إلى أن الفرص التعليمية لم تعد تقتصر على مسار واحد، بل أصبح المستقبل يعتمد على المهارة والمعرفة والتطبيق العملي، ومن هذا المنطلق شهد التعليم الفني والتكنولوجي في مصر نقلة نوعية على مدار السنوات الماضية، استهدفت تطوير منظومة تعليمية أكثر ارتباطًا بالتكنولوجيا وأكثر مواكبة لاحتياجات المستقبل.

ونتيجة لهذه الجهود، أوضح الفيديو أن الدولة توسعت في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ليصل عددها إلى 225 مدرسة، من المقرر أن تنطلق خلال العام الدراسي المقبل، من بينها مدارس "We"، و"حديد عز"، و"إلكترو مصر"، و"السويدي".

وأضاف أن نظام الدراسة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، من خلال شراكات محلية ودولية مع كبرى المؤسسات الصناعية والإنتاجية، بما يضمن تأهيل الطلاب وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

كما استعرض الفيديو جهود الدولة في التوسع في إنشاء مدارس متخصصة تلبي احتياجات المشروعات القومية، من أبرزها المدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا التطبيقية للطاقة النووية، ومدرسة الطاقة الشمسية المتجددة ببنبان، إلى جانب إنشاء 3 مراكز تميز بالقاهرة والقليوبية، تستهدف ربط التعليم بالمهارات المستقبلية.

وفيما يتعلق بالتعليم التكنولوجي، أوضح الفيديو أن الدولة توسعت في إنشاء العديد من الجامعات التكنولوجية، حيث تم افتتاح 14 جامعة تكنولوجية، إلى جانب إنشاء 39 مركزًا جامعيًا للتطوير المهني، بما يوفر مسارًا تعليميًا متكاملًا يتيح للطلاب استكمال دراستهم واكتساب الخبرات والمهارات التي يتطلبها سوق العمل.

واختتم الفيديو بالتأكيد على أن التعليم الفني والتكنولوجي يواصل دوره في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارة والخبرة العملية، بما يسهم في دعم خطط التنمية الشاملة، وبناء مستقبل أكثر تقدمًا وازدهارًا.