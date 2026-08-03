بنتي أغلى من أي حاجة.. أب يرفض قائمة المنقولات ويشعل مواقع التواصل

شهدت قرية كرم عمران بمحافظة قنا واقعة لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما رفض والد عروس إلزام العريس بالتوقيع على قائمة المنقولات الزوجية، في موقف وصفه كثيرون بغير المألوف.





وأكد الأب أن ابنته أغلى من أي أموال أو منقولات، وأن الحفاظ عليها أهم من أي ضمانات مادية. كما دوّن على الورقة عبارة مؤثرة جاء فيها: «اتقِ الله في كريمتنا، ومن يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال».





وانتشرت الواقعة على نطاق واسع، وسط إشادة بموقف والد العروس، فيما اعتبرها كثيرون دعوة لتيسير الزواج والحد من المغالاة في المهور وتكاليف الارتباط.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.