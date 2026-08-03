شروط برشلونة للتخلى عن فيران توريس لـ باريس سان جيرمان

كشف تقارير صحفية عن شروط برشلونة للتخلي عن خدمات مهاجمه فيران توريس بعد اهتمام نادي باريس سان جيرمان بضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية

وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن برشلونه لا يازال متمسكا بفيران توريس ويراه أحد أهم العناصر في الفريق بعد سجل 40 هدف في الموسمين الماضيين بجانب أهم أهدافه مع منتخب إسبانيا ومنحهم لقب كأس العالم أمام الأرجنتين.

وأوضح الصحيفة أن برشلونة لن يوافق على رحيل فيران توريس إلا في حالة وحيده فقط وهو وصول عرض مالي مناسب لقيمة اللاعب الفنية.

ومازال برشلونة متردد في إتمام الصفقة بعد رحيل ليفاندوفسكي وأيضا تعقديات صفقة جوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد وبالتالي استمرار المهاجم الإسباني يعد أولوية

في الوقت ذاته طلب فيران توريس من وكلاءه بدأ التفاوض مع باريس سان جيرمان على كافة التفاصيل تمهيدا لحسم الموقف من العرض الفرنسي وفي هذه الحالة يتمسك برشلونة بالحصول على عرض يتجاوز 45 مليون يورو.

ويشعر فيران توريس بعدم تقدير في النادي لإمكانياته وقدراته حتى بعد التألق في كأس العالم وذلك لعدم تقديم النادي الكتالوني عرضا لتجديد التعاقد.