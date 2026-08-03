قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال مصر .. كيف تحمي نفسك وأولادك أثناء وقوع الزلازال؟
وزير المالية: الحكومة تستعد لمرحلة ما بعد صندوق النقد.. ورؤية اقتصادية متكاملة قيد الإعداد لتعزيز الاستثمار
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المقامات الإسلامية في بلدة "كفل حارس"
سعر الدولار والدينار.. أسعار العملات اليوم الأثنين
زيزو بعد الزلزال: ما تنساش وأنت بتبني دنيتك إنك تبني لآخرتك
وزيرا الخارجية المصري واليوناني يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية
عمليات جنوب سيناء: لا خسائر أو إصابات جراء الزلزال
هدنة أم تمهيد لاتفاق.. ماذا يعني تراجع ترامب عن ضرب إيران؟
كل ما تريد معرفته عن حفل جوائز كاف 2026
استأجر قاعة محكمة.. إحالة عاطل انتحل صفة قاضي للمحاكمة الجنائية
صراع ثلاثي القارات على محمد صلاح.. الأندية الكبرى تترقب قرار قائد منتخب مصر
الأزهر للفتوى بعد زلزال الفجر: آيات الله توقظ القلوب وتدعو للسكينة والتضرع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شروط برشلونة للتخلى عن فيران توريس لـ باريس سان جيرمان

فيران توريس
فيران توريس
عبدالله هشام

كشف تقارير صحفية عن شروط برشلونة للتخلي عن خدمات مهاجمه فيران توريس بعد اهتمام نادي باريس سان جيرمان بضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية 

وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن برشلونه لا يازال متمسكا بفيران توريس ويراه أحد أهم العناصر في الفريق بعد سجل 40 هدف في الموسمين الماضيين بجانب أهم أهدافه مع منتخب إسبانيا ومنحهم لقب كأس العالم أمام الأرجنتين.

وأوضح الصحيفة أن برشلونة لن يوافق على رحيل فيران توريس إلا في حالة وحيده فقط وهو وصول عرض مالي مناسب لقيمة اللاعب الفنية.

ومازال برشلونة متردد في إتمام الصفقة بعد رحيل ليفاندوفسكي وأيضا تعقديات صفقة جوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد وبالتالي استمرار المهاجم الإسباني يعد أولوية 

في الوقت ذاته طلب فيران توريس من وكلاءه بدأ التفاوض مع باريس سان جيرمان على كافة التفاصيل تمهيدا لحسم الموقف من العرض الفرنسي وفي هذه الحالة يتمسك برشلونة بالحصول على عرض يتجاوز 45 مليون يورو.

ويشعر فيران توريس بعدم تقدير في النادي لإمكانياته وقدراته حتى بعد التألق في كأس العالم وذلك لعدم تقديم النادي الكتالوني عرضا لتجديد التعاقد.

برشلونة فيران توريس باريس سان جيرمان برشلونه منتخب إسبانيا كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال السويس

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟.. البحوث الفلكية يوضح التفاصيل

الذهب

الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

زلزال

زلزال بقوة 5.5 ريختر في عدة مناطق بمصر.. وبيان عاجل من البحوث الفلكية

زلزال

منشور متداول يثير الجدل بعد الهزة الأرضية.. وتوقعات بنشاط زلزالي وبركاني قبل ساعات من الزلزال

البنزين

بعد زيادات الأسعار العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

زلزال

بيان رسمي من البحوث الفلكية يوضح تفاصيل الزلزال

زلزال

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مصر وعددا من دول الشرق الأوسط

أول إجازة رسمية في أغسطس 2026.. هل تمتد إلى 3 أيام متتالية؟

أول إجازة رسمية في أغسطس 2026.. هل تمتد إلى 3 أيام متتالية؟

ترشيحاتنا

جايكا

التضامن وهيئة "جايكا" تبحثان سبل الاستفادة من التجربة اليابانية فى تنمية الطفولة المبكرة

زلزال

الموبايل أول من عرف بالزلزال.. لماذا؟

خلال اللقاء

وزير الري: التعاون بين مصر ودول حوض النيل قائم على تحقيق المنافع المتبادلةبالبحيرات العظمى

بالصور

انزل تحت السفرة| ماذا نفعل عند حدوث زلزل؟

ماذا نفعل عند وجود زلزل؟
ماذا نفعل عند وجود زلزل؟
ماذا نفعل عند وجود زلزل؟

بوسي تخطف الأنظار بلوك جريء

بوسى تخطف الأنظار بلوك جريء
بوسى تخطف الأنظار بلوك جريء
بوسى تخطف الأنظار بلوك جريء

مي حلمي تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة

مى حلمى تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة

طريقة عمل الشيش طاووق

طريقة عمل الشيش طاووق.
طريقة عمل الشيش طاووق.
طريقة عمل الشيش طاووق.

فيديو

فيروس بوربون

فيروس نادر بلا علاج .. بوربون يهاجم الأمريكيين| فيديوجراف

قائمة المنقولات ووالد العروس

بنتي أغلى من أي حاجة.. أب يرفض قائمة المنقولات ويشعل مواقع التواصل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد