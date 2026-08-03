برشلونة يفاوض الهلال لحسم صفقة كانسيلو

كشفت تقارير الصحف الإسبانية عن دخول نادي برشلونة في مفاوضات قوية مع الهلال السعودي لضم الظهير البرتغالي جواو كانسيلو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

حسب صحيفة موندوديبورتيفو فإن نادي برشلونة يتوقع إتمام الصفقة بمبلغ يتراوح بين 8 لـ 10 ملايين يورو ويوقع اللاعب عقدا لمدة عامين.

ولعب جواو كانسيلو في الموسم الماضي مع برشلونة تحت قيادة هانز فليك ويعد أفضل خيار للجبهة اليمنى حاليا.

مباراة الأهلي وبرشلونة

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية والإسبانية لمتابعة المباراة الودية التي تجمع النادي الأهلي بنظيره برشلونة ضمن منافسات النسخة الـ61 من بطولة كأس خوان جامبر.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 19 أغسطس المقبل على ملعب سبوتيفاي كامب نو بمدينة برشلونة، حيث يلتقي بطل أفريقيا مع العملاق الكتالوني

وتكتسب المباراة أهمية خاصة، كونها ستكون أول لقاء يخوضه برشلونة على ملعب كامب نو بعد إعادة افتتاحه، كما تمثل الظهور الرسمي الأول للفريق الكتالوني أمام جماهيره استعدادًا لانطلاق موسم 2026-2027.