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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انتقال فيكتور أوسيمين إلى برشلونة يبدو معقدًا مع تصاعد التكهنات بشأن مستقبله

انتقال فيكتور أوسيمين إلى برشلونة يبدو معقدًا مع تصاعد التكهنات بشأن مستقبله
انتقال فيكتور أوسيمين إلى برشلونة يبدو معقدًا مع تصاعد التكهنات بشأن مستقبله
أ ش أ

 أفادت صحيفة "آس" الإسبانية بأن المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين قد يصبح أحد أبرز الأسماء المطروحة في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، في ظل وجود مؤشرات على إمكانية رحيله عن جلطة سراي خلال الميركاتو الحالي.

وأضافت الصحيفة أن توتنهام هوتسبير تقدم بالفعل بعرض أول بلغت قيمته 60 مليون يورو للتعاقد مع أوسيمين، إلا أن إدارة جلطة سراي سارعت إلى رفض العرض، متمسكة باستمرار هدافها.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة تابع عن كثب وضع اللاعب، خاصة أن عقده يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 75 مليون يورو، غير أن راتبه السنوي الصافي، الذي يصل إلى 15 مليون يورو، إلى جانب احتفاظه بكامل حقوقه التجارية وحقوق الصورة، يجعل إتمام انتقاله إلى النادي الكتالوني أمرًا بالغ الصعوبة، ما لم يوافق اللاعب على تخفيض كبير في راتبه.

كما أوضح التقرير أن أتلتيكو مدريد استفسر أيضًا عن إمكانية التعاقد مع المهاجم النيجيري، لكنه تراجع سريعًا بعد دراسة جميع المتطلبات المالية الخاصة بالصفقة.

وزادت التكهنات بشأن مستقبل أوسيمين في الأيام الأخيرة، بعد تقارير تحدثت عن وجود توترات مرتبطة بقضايا ضريبية، إضافة إلى قراره التخلي عن شارة قيادة غلطة سراي، وهو ما فتح الباب أمام المزيد من الأنباء حول إمكانية رحيله.

ورغم أن أوسيمين استمتع بفترته التي امتدت لعامين مع جلطة سراي، فإن العديد من كبار الأندية الأوروبية لا تزال تراقب موقفه عن كثب، انتظارًا لمعرفة ما إذا كان سيقرر خوض تجربة جديدة قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

صحيفة آس الإسبانية المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين سوق الانتقالات الصيفية توتنهام هوتسبير

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