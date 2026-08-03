داروين نونيز يعرض نفسه مجانا على برشلونة.. والهلال يوافق على إعارته

كشفت تقارير الصحف الإسبانية عن فتح نادي الهلال السعودي الباب أمام إعارة الأوروجوياني داروين نونيز مهاجم الفريق بعد فشل رحيله خلال الميركاتو الصيفي.

وحسب صحيفة سبورت فإن نونيز عرض نفسه على برشلونة للإنضمام للفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي فيما لم يبدأ النادي الكتالوني المفاوضات بشكل رسمي.

ويركز فريق برشلونة على التعاقد مع جوليان ألفاريز لاعب أتليتكو مدريد على أمل الوصول لاتفاق خلال الأسابيع القادمة وقبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

وأشارت الصحيفة إلى أن داروين نونيز معروض على برشلونة في شكل إعارة دون دفع قيمة الانتقال أي أنها صفقة مجانية مما يجعله خيار مطروح أمام الإدارة.

تمسك برشلونة بـ ألفاريز

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية،عن إمكانية انتقال الأرجنتيني جوليان ألفاريز، إلى برشلونة، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الحالية، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف البلوجرانا.

ولا تزال مفاوضات برشلونة مع أتلتيكو مدريد قائمة، من أجل الحصول على توقيع ألفاريز، والذي يعد هدفًا رئيسيًا للبرسا، عقب رحيل روبرت ليفاندوفسكي عن النادي الإسباني والانتقال إلى شيكاجو فاير.

وتحدثت "سبورت"، عن إمكانية تعويض ألفاريز رحيل ليفاندوفسكي عن صفوف برشلونة، وبالأرقام.



وأشارت، إلى أن رحيل ليفاندوفسكي ترك فراغًا كبيرًا في هجوم برشلونة، حيث كان اللاعب يسجل بمعدل 30 هدفًا في كل موسم، وبالرغم من هبوط مستوى الدولي البولندي خلال الموسم الماضي، إلا أن اللاعب أحرز 19 هدفًا بكافة المسابقات.