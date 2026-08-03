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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

شيرين عبد الوهاب بإطلالة عفوية دون مكياج في أول ظهور بعد غياب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
ريهام قدري

لفتت شيرين عبد الوهاب الأنظار في أول ظهور لها بعد فترة من الغياب، حيث بدت بإطلالة طبيعية وعفوية دون مكياج، خلال بروفات استعدادها لحفلها المرتقب في الساحل الشمالي.

ونشر الفنان عزيز الشافعي مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، جمعه بشيرين أثناء البروفات الخاصة بالحفل المقرر إقامته يوم الجمعة 7 أغسطس.

وظهرت شيرين في الفيديو وهي تؤدي عددًا من الأغنيات بحماس وسعادة، وسط أجواء من الانسجام والتركيز، فيما بدت عليها علامات الراحة واستعادة نشاطها الفني، الأمر الذي تفاعل معه جمهورها بشكل واسع، معربين عن سعادتهم بعودتها وظهورها بطبيعتها بعيدًا عن أي تكلف.

ويأتي هذا الظهور تمهيدًا لعودة شيرين إلى جمهورها من خلال حفل الساحل الشمالي، الذي ينتظره محبوها بعد فترة من الغياب عن الحفلات.

شيرين عبدالوهاب ظهور شيرين عبدالوهاب شيرين عبدالوهاب بدون مكياج

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طريقة عمل الشيش طاووق.
طريقة عمل الشيش طاووق.
طريقة عمل الشيش طاووق.

شيرين عبد الوهاب بإطلالة عفوية دون مكياج في أول ظهور بعد غياب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

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