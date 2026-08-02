كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز يحتفلان بزفافهما السبت في ماديرا | تفاصيل

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يستعد للاحتفال بزفافه على شريكته عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، يوم السبت المقبل، في جزيرة ماديرا البرتغالية، مسقط رأس قائد النصر السعودي.

وحسب ما نشرته صحيفة ذا صن البريطانية، فإن الثنائي اختار إقامة الحفل في أجواء خاصة بجزيرة ماديرا، التي تمثل مكانًا ذا قيمة معنوية كبيرة بالنسبة لرونالدو، وسط استعدادات واسعة لاستقبال الضيوف في واحدة من أكثر المناسبات المنتظرة لعشاق النجم البرتغالي.

تأتي هذه الأنباء بعد علاقة استمرت لسنوات بين رونالدو وجورجينا، بدأت عام 2016، وشهدت ظهورهما معًا في العديد من المناسبات الرسمية والعائلية، كما رزقا بأطفال وشكلا واحدة من أشهر الثنائيات في عالم الرياضة والمشاهير.

ورغم تداول أنباء الزفاف على نطاق واسع، لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من كريستيانو رونالدو أو جورجينا رودريجيز يؤكد موعد أو تفاصيل الحفل، لتظل المعلومات المتداولة وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية.