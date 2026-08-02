قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار صلاة العصر مكتوبة كاملة.. أفضل التسبيح والدعاء بعد العصر
نهر الدانوب يُجبر المجر على وقف محطة الطاقة النووية الوحيدة في ​البلاد عن العمل
مركز إسرائيلي: إيران فرضت معادلة جديدة وأعادت رسم قواعد اللعبة في الشرق الأوسط
400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن
هيئة الدواء: لا إلغاء لتسعير عبوات الأدوية.. ومنظومة التتبع لا تمس الأسعار
سلامة المسافرين أولوية .. مطار القاهرة يكشف كواليس تعطل أحد مصاعد بارك مبنى الركاب 3
اقتصاد أكثر تنافسية.. تنسيق مشترك بين الإنتاج الحربي والاستثمار لدعم التصنيع المحلي
وكيل أحمد رضا يحسم موقفه مع الأهلي في الموسم الجديد
تنسيق المرحلة الأولى 2026.. رابط وخطوات التسجيل بـ الجامعات عبر الموقع الإلكتروني
رئيس استئناف القاهرة يعلن تشكيل واختصاصات أعضاء المكتب الفني للمحكمة
ماذا يعني رمز الساعة في واتساب؟.. كيف تستفيد من هذه الخدمة
غرفة شركات السياحة: التأشيرة الإلكترونية خطوة هامة لجذب 30 مليون سائح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسى: المشروعات اللوجيستية تعزز التكامل التجاري والاقتصادي عربيا وأفريقيا

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

شدد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الاهتمام بالمشروعات اللوجيستية، ومُختلف مشروعات النقل لتعزيز التكامل التجاري والاقتصادي، بما في ذلك مع الدول العربية والأفريقية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، في مدينة العلمين اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مُهندس كامل الوزير وزير النقل، واللواء أمير سيد أحمد مُستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

قال المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوى إن الرئيس السيسي تابع خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير ميناء سفاجا الكبير، وميناء دمياط، وميناء الإسكندرية الكبير، وميناء السخنة، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بضرورة الالتزام بالأطر الزمنية المقررة للانتهاء من كل من تلك المشروعات ومراعاة اعلى معايير الجودة.

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شَهِد استعراضاً لجهود تطوير مُختلف وسائل النقل بهدف دعم حركة التجارة البينية، وتعزيز كفاءة الربط البحري والبري، وتيسير انتقال الأفراد والبضائع، بما يُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة الاهتمام بالمشروعات اللوجيستية، ومُختلف مشروعات النقل لتعزيز التكامل التجاري والاقتصادي، بما في ذلك مع الدول العربية والأفريقية.

وذكر المُتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع  تناول تطورات الموقف التنفيذي لمشروعات القطار الكهربائي السريع، ومونوريل شرق/غرب النيل، بالإضافة إلى مُستجدات تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري.

وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن التشغيل التجريبي للخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين - مطروح) يبدأ خلال شهر سبتمبر 2026، على أن يستمر التشغيل التجريبي لمدة ستة أشهر.

واستعرض الوزير الجدوى الاقتصادية للخطين الثاني والثالث من الشبكة، والموقف التنفيذي لهما؛ مُؤكداً أهميتهما في ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير، بالإضافة إلى الربط بين المناطق السياحية، بجانب الأهمية الكبيرة للخطين في إعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة.

وفيما يتعلق بمشروع المونوريل شرق وغرب النيل، أشار وزير النقل إلى مساهمة مونوريل شرق النيل بعد افتتاحه في تقليل زمن الرحلات بين القاهرة الكبرى والقاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة، إلى جانب تقديم خدمة نقل حضارية وآمنة وفق أعلى المعايير العالمية.

أما فيما يخص مشروع مونوريل غرب النيل، والذي يمتد من أكتوبر وحتى محطة وادي النيل بالمهندسين بطول 43,8 كم بعدد 13 محطة، فأوضح الوزير أنه سينطلق اعتباراً من العام المقبل 2027.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي (BRT)، أشار الوزير إلى أنها جاهزة للتشغيل، حيث أنها تخدم المناطق الأكثر كثافة سكانية.. وفي هذا الصدد؛ وجه السيد الرئيس بأهمية سرعة الانتهاء من مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام، لما تُمثله من ركيزة للتنمية العمرانية والصناعية والسياحية.

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد كذلك استعراضاً لخطة صيانة ورفع كفاءة عدد من مشروعات الطرق والكباري في مصر، حيث استعرض الوزير الموقف التنفيذي لطريق الصعيد الصحراوي الغربي (الجيزة وأبو سمبل)، والموقف التنفيذي لمشروع ازدواج طريق (أسوان - برنيس)، الممتد لربط محافظات الصعيد بساحل البحر الأحمر بطول 327 كم، وصولاً إلى امتداد المحاور التنموية بهضبة السلوم.

وأكد أن هذا المشروع يُعد أحد المحاور العرضية الاستراتيجية الشاملة التي توليها الدولة أهمية؛ كونه يربط بين وادي النيل والمنافذ الحدودية وموانئ البحر الأحمر.

واستعرض التدخلات التي تمت بشأن حل مشكلة الازدحام المروري على كوبري أكتوبر من خلال خطة شاملة لصيانته ورفع كفاءته، وذلك لإنهاء مشكلات التكدس المروري وتأهيل عناصر الكوبري بعد ظهور مشكلات في طبقات الرصف والفواصل بعدد من قطاعاته.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة الانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات المشار إليها وفق الجداول الزمنية المُحددة، وبأعلى معايير الجودة وفي أقصر فترة ممكنة.

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات اللوجيستية مُستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

بعد قليل.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

وزارة التعليم العالي

91.25% علمي علوم و86.09% للشعبة الهندسة و71.56% الادبي.. ننشر الحد الأدنى للتسجيل بـ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 .. 93.1% للطب و92.6% للأسنان و88.9% للهندسة

وزارة التعليم العالي

تنسيق الجامعات 2026.. تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل التسجيل بالمرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2026

انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الأربعاء المقبل لتستمر 5 أيام

تنسيق الجامعات

رابط التسجيل في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026

حسين عموته

عموتة يحسم موقف الأهلي من صفقة حامد عبد الله.. وقرار مفاجئ بشأن التدعيمات الصيفية

ترشيحاتنا

إمام عاشور

اتحاد جدة يغلق ملف إمام عاشور بسبب تمسك الأهلي بمطالبه المالية

الزمالك

مصادر: اتفاقية بين الزمالك وشركة كولومبية لإنشاء الاستاد الجديد

مصر والأرجنتين

192 مليون مشاهد.. مواجهة مصر والأرجنتين تكتب التاريخ في كأس العالم

بالصور

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

علاج فرط التصبغ .. فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان

فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان
فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان
فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان

أمراض الكبد فى تزايد.. 3 عادات تحميه وأخرى تسرع تلفه

أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد