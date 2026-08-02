أمراض الكبد فى تزايد.. 3 عادات تحميه وأخرى تسرع تلفه

يعتبر الكبد أحد أهم الأعضاء في الجسم، فهو المسؤول عن تنقية الدم من السموم، وتخزين الفيتامينات والمعادن، وإنتاج الإنزيمات والعصارات التي تساعد في الهضم، إلى جانب دوره الأساسي في التمثيل الغذائي.

هناك بعض العادات اليومية التى تضر بصحة الكبد، والاخرى التى تحميه وهو ما نقدمه لك فى هذا التقرير وفقا لموقع “parashospitals ”.

عادات يومية تدمر الكبد..

1-الإفراط في تناول المسكنات والأدوية دون استشارة طبية

بعض الأدوية، خاصة الباراسيتامول (Panadol) والمسكنات غير الستيرويدية، يمكن أن تؤدي إلى تسمم الكبد عند تناولها بكميات كبيرة أو لفترات طويلة. كما أن بعض المكملات العشبية غير الموثوقة قد تحتوي على مواد سامة تؤذي الكبد.

الحل: لا تتناول أي دواء إلا عند الضرورة وبعد استشارة الطبيب، واحرص على الالتزام بالجرعات الموصى بها.

2-قلة شرب الماء

يحتاج الكبد إلى كمية كافية من الماء يوميًا لطرد السموم والقيام بوظائفه بكفاءة. قلة شرب الماء تؤدي إلى تراكم السموم في الجسم، مما يجعل الكبد يعمل بجهد أكبر، وهذا قد يؤدي إلى الإجهاد الكبدي.

الحل: احرص على شرب 8-10 أكواب من الماء يوميًا، وزد الكمية إذا كنت تعيش في مناخ حار أو تمارس نشاطًا بدنيًا مكثفًا.

3-التدخين وشرب الكحول

الكحول من أخطر المواد التي تدمر الكبد، حيث يؤدي إلى تليف الكبد وفشله على المدى الطويل. أما التدخين، فيزيد من إنتاج السموم في الجسم، مما يجعل الكبد يعمل بجهد مضاعف لإزالتها.

اطعمة تحافظ على صحة الكبد..

1-الأسماك الدهنية

وجد تحليل تلوي نُشر في المعاهد الوطنية للصحة (NIH) أن أحماض أوميغا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة من الأسماك الدهنية كانت فعالة في تقليل دهون الكبد وتحسين مستويات إنزيمات الكبد لدى الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي. الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين غنية بمركبات مضادة للالتهابات يمكنها تقليل الإجهاد التأكسدي في الكبد.

يمكن تضمين السلمون أو الماكريل أو السردين في النظام الغذائي، مع التوصية بتناول حصتين على الأقل أسبوعيًا.

2-التوت البري

هذه التوتات الصغيرة اللاذعة غنية بالبوليفينولات، وخاصةً البروانثوسيانيدين، التي ثبتت امتلاكها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات. وقد وجدت دراسة أجرتها Frontiers أن مكملات التوت البري تُخفّض بشكل ملحوظ من مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) بشكل يعتمد على الجرعة.



3- الثوم

يتكون من مركبات الكبريت الضرورية لدعم الكبد وتنشيط الإنزيمات المسؤولة عن طرد السموم والنفايات من الجسم وتنظيف الكبد بشكل خاص.

4- الفواكه الحمضية

الليمون والبرتقال والجريب فروت والأملا التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة، الفواكه الحمضية مثل الجريب فروت والبرتقال والليمون الحامض والليمون الأخضر تدعم قدرات التطهير الطبيعية للكبد.