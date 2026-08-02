القبض على المتهم بالتعدي على منزل جارته بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بتحطيم الكاميرات الخاصة بالعقار محل سكنها بإستخدام "عصا خشبية" بالقاهرة .







بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل بمحل خضروات – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) وتم بإرشاده ضبط (العصا المستخدمة فى التعدى) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، لخلافات سابقة بينهما لرفضها قيامه ببيع الخضروات أمام العقار محل سكنها .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





