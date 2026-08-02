المغرب يكرم ترامب بإطلاق اسمه على أطول طريق سريع في إفريقيا بالصحراء الغربية

أعلن المغرب إطلاق اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الطريق السريع الرابط بين مدينتي تزنيت والداخلة في الصحراء الغربية، في خطوة تأتي تقديراً لموقفه الداعم لسيادة المملكة على الإقليم المتنازع عليه مع جبهة بوليساريو، وفق ما أفادت به وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأوضحت الوكالة الرسمية أن الطريق سيحمل اسم "الطريق السريع دونالد ترامب"، وذلك في سياق نشرها رسالة وجهها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الرئيس الأمريكي في الثاني من يوليو، أعلن فيها قرار إطلاق التسمية.

وأكد الملك محمد السادس في رسالته أن «اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشاً في ذاكرة المغاربة»، مضيفاً أن القرار يأتي «عرفاناً بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام، وتعبيراً عن تقديري الشخصي لكم».

وأشار العاهل المغربي إلى أن الطريق يمتد على مسافة 1055 كيلومتراً، ما يجعله «أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا».

ويعود هذا التكريم إلى القرار الذي اتخذه ترامب في ديسمبر 2020، عندما أعلن دعمه للخطة المغربية القاضية بمنح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً تحت سيادة المملكة، مقابل تطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل.