قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلان حالة الطوارئ في واشنطن مع اتساع حرائق الغابات واجتياحها ربع مليون فدان
شركة مياه الأقصر تعلن انقطاع المياه عن منطقة رواج بالبياضية لإجراء أعمال ربط خط جديد
رابط التقديم في مدارس stem للمتفوقين 2027 .. سجل الآن هنا
انتظام امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بالمحافظات المصرية
إنجاز مصري.. مجلس المطارات الدولي يختار القاهرة لاستضافة مقره لإقليم أفريقيا
جماهير طرابزون التركي تسجد في الشوارع لينضم محمد صلاح للفريق
الخارجية الأمريكية تحذر من السفر إلى سبتة مع تصاعد أزمة المهاجرين
موندو ديبورتيفو: حمزة عبد الكريم جزء من مشروع برشلونة للمستقبل
الأرصاد: استمرار ذروة الموجة الحارة اليوم.. و«المحسوسة» بالقاهرة تصل إلى 43 درجة
موعد المولد النبوي 2026.. اعرف هتأجز كام يوم
تسجيل 75 رغبة.. قواعد لابد من الالتزام بها خلال التسجيل في تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026 .. المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول عبر هذا الرابط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلام أمريكي: ولي العهد السعودي حث ترامب على تجنب ضربات جديدة لإيران

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

كشفت شبكة "سي بي إس" الأمريكية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالًا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعاه خلاله إلى ضبط النفس وتجنب تنفيذ جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران، محذرًا من تداعيات استهداف بنيتها التحتية على أمن واستقرار المنطقة.

وبحسب الشبكة، جاء الاتصال في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء التصعيد، حيث شدد ولي العهد السعودي على أهمية إعطاء المسار السياسي فرصة لتفادي اتساع رقعة المواجهة.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الهجوم الذي كان قيد الدراسة، استجابةً لطلب من طهران وعدد من الدول الإقليمية، عقب التوصل إلى معالم اتفاق أولي يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، والعمل على إنهاء التهديد المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية رفعت حالة التأهب في أنظمتها الدفاعية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتقارير التي أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يأمر بشن ضربات تستهدف البنية التحتية ومنشآت الطاقة في إيران، في وقت تعقد فيه إسرائيل والولايات المتحدة مشاورات مكثفة بشأن التطورات الميدانية، وسط استعدادات لعمليات عسكرية محتملة ضد أهداف إيرانية.

وذكرت الصحيفة اليوم /السبت/ أن إسرائيل لن تشارك، في المرحلة الأولى، في أي هجمات أمريكية محتملة على إيران، لكنها ستنخرط في المواجهة إذا تعرضت لهجوم.

وأضافت الصحيفة أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن إيران قد تطلق صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل في حال شنت الولايات المتحدة هجمات على إيران، حتى إذا لم تطلب واشنطن مشاركة الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن رفع حالة التأهب يشمل تعزيز جاهزية منظومات الدفاع الجوي والصاروخي، في حين لم تُجرَ أي تغييرات على تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يوجد حتى الآن ما يؤكد أن ترامب اتخذ قرارا باستئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق، لافتة إلى أن مطار بن جوريون يواصل العمل بصورة طبيعية دون تسجيل أي تغييرات في حركة الطيران، رغم وصول عدد كبير من طائرات التزود بالوقود الأمريكية إلى إسرائيل خلال الأيام الأخيرة، وهو ما قد يسبب ضغوطا لوجستية على المطار.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضربات العسكرية ضد إيران إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ البحيرة

بالأسماء .. حركة تنقلات ضباط الشرطة والبحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة 2026

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026.. الحدود الدنيا لكليات الحاسبات والمعلومات لطلاب علمي رياضة

تنسيق الجامعات 2026

موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول في تنسيق الجامعات 2026

انقلاب اتوبيس بخط طنطا ـشبشير

شاهد.. الفرح تحول لمأتم.. صغير يتسبب في انقلاب أتوبيس ودهس المارة بطنطا

أحمد موسى

الليلة الأخيرة .. أحمد موسى يحذر: التصعيد قادم والمنطقة منكوبة نسأل الله السلامة

امام عاشور.

رغم العرض السعودي الضخم.. إمام عاشور يغلق ملف الاحتراف ويُجدّد عقده مع الأهلي بـ 200 مليون جنيه

عمر مرموش

رسالة مانشستر سيتي حسمت الجدل.. هل يرحل عمر مرموش عن الفريق؟

تنسيق الجامعات 2026

اليوم.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

ترشيحاتنا

بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل

بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل

محافظ الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد: الموافقة على إنشاء لجنة عامة للأورام بالتأمين الصحي بالداخلة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أضرار تحدث عند الإكثار من ماء الليمون.. أعراض تكشف تفكير الشخص في إنهاء الحياة

بالصور

طريقة عمل كفتة الدجاج بالزبادي

الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي

بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل

بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل
بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل
بالأسود القصير .. زوجة كريم فهمى رفقته فى الساحل

محافظ الوادي الجديد: الموافقة على إنشاء لجنة عامة للأورام بالتأمين الصحي بالداخلة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

طريقة عمل أصابع الكفتة بحشو الجبنة.. وصفة شهية بخطوات سهلة

طريقة عمل أصابع الكفتة بحشو الجبنة
طريقة عمل أصابع الكفتة بحشو الجبنة
طريقة عمل أصابع الكفتة بحشو الجبنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد