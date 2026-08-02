إعلام أمريكي: ولي العهد السعودي حث ترامب على تجنب ضربات جديدة لإيران

كشفت شبكة "سي بي إس" الأمريكية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالًا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعاه خلاله إلى ضبط النفس وتجنب تنفيذ جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران، محذرًا من تداعيات استهداف بنيتها التحتية على أمن واستقرار المنطقة.

وبحسب الشبكة، جاء الاتصال في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء التصعيد، حيث شدد ولي العهد السعودي على أهمية إعطاء المسار السياسي فرصة لتفادي اتساع رقعة المواجهة.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الهجوم الذي كان قيد الدراسة، استجابةً لطلب من طهران وعدد من الدول الإقليمية، عقب التوصل إلى معالم اتفاق أولي يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، والعمل على إنهاء التهديد المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية رفعت حالة التأهب في أنظمتها الدفاعية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتقارير التي أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يأمر بشن ضربات تستهدف البنية التحتية ومنشآت الطاقة في إيران، في وقت تعقد فيه إسرائيل والولايات المتحدة مشاورات مكثفة بشأن التطورات الميدانية، وسط استعدادات لعمليات عسكرية محتملة ضد أهداف إيرانية.

وذكرت الصحيفة اليوم /السبت/ أن إسرائيل لن تشارك، في المرحلة الأولى، في أي هجمات أمريكية محتملة على إيران، لكنها ستنخرط في المواجهة إذا تعرضت لهجوم.

وأضافت الصحيفة أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن إيران قد تطلق صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل في حال شنت الولايات المتحدة هجمات على إيران، حتى إذا لم تطلب واشنطن مشاركة الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن رفع حالة التأهب يشمل تعزيز جاهزية منظومات الدفاع الجوي والصاروخي، في حين لم تُجرَ أي تغييرات على تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يوجد حتى الآن ما يؤكد أن ترامب اتخذ قرارا باستئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق، لافتة إلى أن مطار بن جوريون يواصل العمل بصورة طبيعية دون تسجيل أي تغييرات في حركة الطيران، رغم وصول عدد كبير من طائرات التزود بالوقود الأمريكية إلى إسرائيل خلال الأيام الأخيرة، وهو ما قد يسبب ضغوطا لوجستية على المطار.