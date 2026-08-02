كهف الملح.. جلسات علاجية تكميلية لتحسين التنفس وتعزيز الاسترخاء

سلطت منى بزاري، المعالجة النفسية المعتمدة وخبيرة العلاج بالأحجار الكريمة، الضوء على فوائد جلسات "كهف الملح"، مؤكدة أنها تُعد وسيلة علاجية تكميلية قد تساعد في تحسين وظائف الجهاز التنفسي وتوفير شعور بالهدوء والاسترخاء، مع ضرورة مراعاة الحالة الصحية لكل شخص قبل الخضوع لها.



أوضحت منى بزاري، خلال لقائها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن كهف الملح عبارة عن غرفة تُغطى جدرانها وأرضيتها بالملح الصخري، فيما تنتشر داخلها جزيئات دقيقة من الملح الجاف.

وأضافت أن استنشاق هذه الجزيئات قد يساعد في تقليل تراكم الإفرازات داخل الجهاز التنفسي وتحسين عملية التنفس، مشيرة إلى أن هذا الاستخدام يستند إلى تطبيقات معروفة للعلاج بالملح الجاف باعتباره وسيلة علاجية مساندة، وليس بديلًا عن العلاج الطبي.

وأكدت أن الاستفادة من هذه الجلسات تختلف من شخص لآخر، وتظل مرتبطة بالحالة الصحية وتقييم الطبيب عند الحاجة