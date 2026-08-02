إبراهيموفيتش يكشف كواليس صدامه مع جوارديولا: طلبت معاملة ميسي.. فكان مصيري البيع

كشف زلاتان إبراهيموفيتش عن كواليس جديدة من فترته مع برشلونة، متحدثًا عن خلافه الشهير مع المدرب بيب جوارديولا، والذي انتهى برحيله عن الفريق بعد أشهر قليلة من انضمامه.

المدرب بيب جوارديولا

وقال إبراهيموفيتش، خلال تصريحات تلفزيونية: "عندما انضممت إلى برشلونة، قيل لي ألا أقود سيارات فارهة إلى التدريبات".

وأضاف: "بعد أن دخلت في نقاش مع بيب جوارديولا وطلبت الحرية نفسها التي كان يتمتع بها ليونيل ميسي داخل الملعب، أبقاني على مقاعد البدلاء لأربع مباريات".

وتابع النجم السويدي: "في اليوم التالي، أوقفت سيارتي الفيراري أمام باب مكتب جوارديولا مباشرة"، في إشارة إلى اعتراضه على طريقة تعامل المدرب معه.

واختتم إبراهيموفيتش تصريحاته قائلًا: "بعد أربعة أشهر فقط، قام النادي ببيعي"، مستعيدًا واحدة من أكثر المحطات إثارة للجدل في مسيرته الكروية.