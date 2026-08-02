رئيس وزراء بولندا يدعو إسبانيا لاتباع نهج وارسو في أمن الحدود مع تصاعد أزمة سبتة

دعا رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، إسبانيا إلى تبني إجراءات أكثر صرامة لحماية الحدود في أعقاب أزمة هجرة حادة شهدتها مدينة سبتة، مؤكدا أن النهج البولندي يُعد نموذجا ناجحا لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، سلط توسك الضوء على الخطوات التي اتخذتها بولندا في السنوات الأخيرة لتعزيز أمن حدودها، مشيرا إلى قوانين لجوء أكثر صرامة، وإجراءات حدودية مُحسنة، وبناء حواجز مادية واسعة النطاق على طول حدود بولندا مع بيلاروسيا، التي تُشكل جزءا من الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي.

وكتب توسك: "لقد استثمرنا مليارات اليورو ونشرنا آلاف الجنود وضباط الشرطة وحرس الحدود. يجب على إسبانيا أن تحذو حذونا إذا أرادت منطقة شنجن البقاء".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن عبر نحو 60 ألف مهاجر غير نظامي الحدود بين المغرب وسبتة، مما شكل أحد أكبر تحديات الهجرة التي واجهتها الأراضي الإسبانية في السنوات الأخيرة.



