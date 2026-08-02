سيميوني يقود المفاوضات.. أتلتيكو مدريد يتمسك بضم صلاح

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح، في ظل اهتمام جاد من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما نقله شوقي عن تقارير إسبانية، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، فإن أتلتيكو مدريد لا يزال متمسكًا بفكرة ضم محمد صلاح، وعرض عليه عقدًا يمتد لموسمين، مع وجود بند يمنح الطرفين إمكانية التمديد لموسم ثالث حال التوصل إلى اتفاق.

وأضافت التقارير أن المدير الفني للأتلتي، دييجو سيميوني، تواصل مع صلاح بشكل شخصي، وأوضح له رغبته في قيادة الفريق خلال الموسم الجديد، كما كلف المدير الرياضي للنادي بالعمل على إنهاء الصفقة في أسرع وقت ممكن.

وأشارت إلى أن محمد صلاح طلب مهلة للتفكير قبل اتخاذ قراره النهائي، وهو ما وافقت عليه إدارة النادي الإسباني، التي تبدي تفاؤلًا بإقناع قائد منتخب مصر بخوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني بدلًا من الانتقال إلى الدوري التركي، خاصة في ظل تعثر المفاوضات السابقة مع بشكتاش.

وتظل المفاوضات في مرحلة متقدمة، دون إعلان رسمي حتى الآن، في انتظار القرار النهائي من محمد صلاح بشأن وجهته المقبلة.