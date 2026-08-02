15 لاعبا بالموسم.. خالد الغندور يتهم أحد الأندية بمخالفة لائحة الإعارات

أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل بتعليق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحدث فيه عن ملف إعارات اللاعبين والتزام الأندية باللوائح المنظمة للمسابقة.

إعارات اللاعبين

وقال الغندور إن اللائحة تسمح لكل نادٍ بإعارة 6 لاعبين فقط خلال الموسم، متسائلًا عن كيفية عودة أكثر من 15 لاعبًا إلى أحد الأندية بعد انتهاء الموسم، رغم هذا الحد الأقصى.

وأضاف: «لما يكون مسموح لكل نادي في الموسم 6 إعارات فقط حسب اللائحة، وبعد نهاية الموسم تلاقي أكثر من 15 لاعب راجع للنادي اللي خرجهم إعارة، تعرف على طول من يتلاعب باللائحة».