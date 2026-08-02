استغل غياب صاحب الطلب .. عامل توصيل يسرق «محتويات أوردر» في المطرية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سرقة أوردر من قبل عامل توصيل في منطقة المطرية، بعد ما استغل غياب صاحب الطلب واستولى على محتويات الأوردر قبل أن يغادر المكان.

تداول مواقع التواصل الاجتماعي

وأثار الفيديو حالة من الجدل بين المتابعين، حيث طالب عدد كبير بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم، فيما شدّد آخرون على أهمية مراجعة كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة.

ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية بشأن الواقعة أو القبض على المتهم، بينما يواصل الفيديو انتشاره على منصات التواصل الاجتماعي وسط تفاعل واسع.